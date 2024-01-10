【新生嬰兒獎勵金】卓永興：共接4682宗申請　獎勵金最快2月下旬到手

▲ 卓永興今早到瑪麗醫院婦產科門診，跟準媽媽談新生嬰兒獎勵金。（卓永興fb圖片）

去年《施政報告》宣布向每名新生嬰兒發放2萬元獎勵金，政務司副司長卓永興今日透露，自措施宣布至本月8日，共接獲4682宗的合資格申請。他周五會到立法會財務委員會，出席撥款予推行新生嬰兒獎勵金的討論，如順利獲得撥款，申請人的獎勵金可於2月下旬到手。

卓永興今日在社交平台發文，今早他到瑪麗醫院婦產科門診，跟兩位年輕的準媽媽談談新生嬰兒獎勵金。他先與懷孕約5個月的梁太傾談，他引述懷第一胎的梁太稱，會以2萬元的新生嬰兒獎勵金添置嬰兒用品。

另一位準媽媽是瑪麗醫院婦產科的吳醫生，卓永興引述吳醫生指，新生嬰兒獎勵金是不錯的政府支持、是一種獎勵，會將獎勵金用於購買輔助餵哺母乳的用品。

香港的生育水平，在過去30年呈持續跌勢，去年更跌至0.8，是全球最低的水平，卓永興認為，是響起香港人口萎縮的警號，問題嚴峻兼迫在眉睫，政府提出發放2萬元的新生嬰兒獎勵金，是特區政府政策上的大突破，亦是組合拳的其中一招，加上其他的房屋、稅務誘因，「目的是引導整個社會正視本地出生率長期低迷的問題，並扭轉問題持續惡化的情況，挽狂瀾於既倒。」

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責任編輯：區綽彥