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瘦身成功｜畢業後立誓減肥　21歲日本肥妹成人禮現身　驚艷變女神網民嘆：扭轉人生！

都市病 08:00 2024/01/14

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熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 新聞女王 中一面試 佘詩曼 區區有好校 柳俊江 MIRROR 名校專區

每年1月的第2個周一是日本傳統的「成人節」，各地都會為年滿20歲的人舉辦成人禮。當地一名21歲女生近日在社交平台分享自己的畢業照，以及去年身穿和服參加成年禮的照片，只見她減肥後頓時由肥妹變女神，帳戶更吸引逾4萬人追蹤，更被網民形容「扭轉人生」。

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日本成人禮於本月8日舉行，一名21歲女生中村珠愛莉日前在「X」分享自己去年身穿和服參加成年禮的照片，並表示「雖然距離成年禮已過去1年了，但我的長袖和服還是很可愛！我喜歡母親按我的要求製作的服裝、振袖、配件和花束」。

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與畢業時判若兩人

中村珠愛莉又附上數年前的畢業照，感嘆「我瘦了，去年同學會我應該去的！」舊照與現時的巨大對比令網民驚訝不已。從照片可見，中村珠愛莉減肥前後判若兩人，畢業照中的她非常肥胖，去年她已變成臉蛋尖瘦，體型亦十分纖瘦，加上化了妝，擁有一對大眼睛和高挺的鼻樑，可謂變美不少。

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網民：減肥如扭轉人生的捷徑

中村珠愛莉平日都會在「X」分享日常生活的照片，吸引逾4萬人追蹤帳號，相關帖文亦獲得8.3萬個「讚好」和4,800次轉發，不少網民都留言大讚，形容減肥如同扭轉人生的「捷徑」，紛紛留言求減肥攻略：「她一向很時尚，現在瘦了，更可愛了」、「我看得出你付出了很大的努力！真是越來越可愛了！」、「這可能會讓同學感到驚訝！」、「在第2張豎起大拇指的照片中，你可以看到她精神很好，保持現狀就很好」、「如果你來參加聚會，你就是麥當娜等級的！大家都會暗自詢問這是誰」、「變化太大了」、「衣服、指甲、髮型，一切都很有品味、很可愛、很美好，從今天開始我也會努力節食」、「太瘦！太神奇了！很美麗！」、「減肥是扭轉人生的捷徑」。

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