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兒童健康丨英國最危險毒蜘蛛　11歲男童遭咬傷後高燒兼有幻覺

兒童健康 18:16 2024/01/10

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11歲男童遭毒蜘蛛咬傷後，出現高燒兼有幻覺情形。

有毒蜘蛛要留神！英國薩里（Surrey）一名11歲男童，日前遭英國最危險蜘蛛「假寡婦蜘蛛」（False widow spider）咬傷後，出現發燒、神智不清、無法站立等情形，及後更出現妄想症，需緊急送院。所幸男童經過治療後，最終順利出院。

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據《每日郵報》報道，英國11歲男童Matthew在聖誕節當日，被一隻「假寡婦蜘蛛」咬傷腿部。據其母Sarah稱，當時並不知道是甚麼狀況，只是聽Matthew表示腿很痛；Sarah其後檢視兒子傷勢，認為兒子看起來像是只有一點點擦傷。

第二天，Matthew表示仍然很痛，因此Sarah又看了一眼，發現有一個小痂形成，於是在兒子的傷患處塗上一些藥，以防止感染。然後再過一天，Matthew已變得無法行走或負重、出現妄想症、高燒達攝39.7氏、腿部發紅，開始出現蜂窩組織炎，Sarah於是趕緊把兒子送入醫院。

Matthew其後在醫院接受抗生素治療，第二日出院回家後，仍需持續每天服用8粒藥來療傷。Matthew的父母認為兒子是在床上被咬，而他們亦提醒其他家長要小心外來生物入侵，檢查衣服和床鋪。同時也要留意車庫及室外小屋，檢查裂縫，因為該種蜘蛛體積十分細小。

根據牛津大學動物學家克萊夫（Clive Hambler）2020 年發表的一篇論文稱，高貴的「假寡婦蜘蛛」被公認為「英國最危險的蜘蛛品種」。然而除非被激怒或被困在衣服和皮膚間，否則假寡婦蜘蛛不易主動發動攻擊。

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責任編輯：王明芳

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