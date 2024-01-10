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圈中靚媽丨鍾嘉欣晒幸福三代同遊睇日落　被餅印靚媽媽搶鏡

娛樂 19:08 2024/01/10

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

嘉欣盡得媽媽優良基因。

鍾嘉欣於2016年結婚後淡出娛圈，誕下兩女一子的她主力照顧家庭，一家五口幸福美滿。

鍾嘉欣遺傳靚媽顏值

近日鍾嘉欣帶同雙親和三名子女出遊，三代同堂到越南富國島度假，鍾嘉欣日前於社交平台上載數張靚相，他們在沙灘上席地而坐看日落，只見嘉欣抱著細女Anika，鍾爸爸就搭著鍾媽媽膊頭，兒子Jared就挨著婆婆，整個畫面相當溫馨。

只見鍾嘉欣的媽媽不但無老態，顏值不遜於女兒，氣質出眾，看來鍾嘉欣這位華姐冠軍繼承了媽媽的顏值。

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【靚媽育兒】鍾嘉欣加國一打三湊仔女出街　獲街坊讚經常親自買餸接放學

鍾媽媽年輕時有星味

另外鍾嘉欣以英文發文，她寫著「I may be all grown up and have my own children, but I’ll always be my parents’ little one. I Love You, Mommy and Daddy」，其大意是指「也許我已經長大了，有了自己的孩子，但我永遠是父母的小寶貝。我愛你們，媽媽和爸爸。」

2021年，為了慶祝母親節，嘉欣將歌曲《做你的晨曦》重新拍攝一個MV送給媽媽，歌頌母愛的偉大。當中嘉欣的媽媽罕有地出鏡，母女同框十分溫馨，MV裡展示母女二人的舊照，只見年輕時的鍾媽媽很有星味。

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星級靚媽丨鍾嘉欣榮升三孩之母登台依然索爆　與TVB視后擦肩卻贏盡觀眾掌聲

唔想再做「嘉欣BB」

雖然嘉欣撰文說自己「永遠是父母的小寶貝」，惟身為三子之母的她變得硬淨。

她曾在訪談裡稱當了媽媽後，整個人極速成長，變得淡定和有自信，處事也冷靜很多。加上要保護三個孩子，所以自己一定要夠強，不可以再當「嘉欣BB」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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