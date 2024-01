圈中靚媽丨鍾嘉欣晒幸福三代同遊睇日落　被餅印靚媽媽搶鏡

▲ 嘉欣盡得媽媽優良基因。

鍾嘉欣於2016年結婚後淡出娛圈,誕下兩女一子的她主力照顧家庭,一家五口幸福美滿。

鍾嘉欣遺傳靚媽顏值

近日鍾嘉欣帶同雙親和三名子女出遊,三代同堂到越南富國島度假,鍾嘉欣日前於社交平台上載數張靚相,他們在沙灘上席地而坐看日落,只見嘉欣抱著細女Anika,鍾爸爸就搭著鍾媽媽膊頭,兒子Jared就挨著婆婆,整個畫面相當溫馨。

只見鍾嘉欣的媽媽不但無老態,顏值不遜於女兒,氣質出眾,看來鍾嘉欣這位華姐冠軍繼承了媽媽的顏值。

鍾媽媽年輕時有星味

另外鍾嘉欣以英文發文,她寫著「I may be all grown up and have my own children, but I’ll always be my parents’ little one. I Love You, Mommy and Daddy」,其大意是指「也許我已經長大了,有了自己的孩子,但我永遠是父母的小寶貝。我愛你們,媽媽和爸爸。」

2021年,為了慶祝母親節,嘉欣將歌曲《做你的晨曦》重新拍攝一個MV送給媽媽,歌頌母愛的偉大。當中嘉欣的媽媽罕有地出鏡,母女同框十分溫馨,MV裡展示母女二人的舊照,只見年輕時的鍾媽媽很有星味。

唔想再做「嘉欣BB」

雖然嘉欣撰文說自己「永遠是父母的小寶貝」,惟身為三子之母的她變得硬淨。

她曾在訪談裡稱當了媽媽後,整個人極速成長,變得淡定和有自信,處事也冷靜很多。加上要保護三個孩子,所以自己一定要夠強,不可以再當「嘉欣BB」。

