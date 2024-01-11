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【免費直播】利物浦鬥富咸半場落後0-1　HOYTV免費播

社會 04:59 2024/01/11

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英聯盃4強首回合，利物浦將於主場迎戰富咸。(法新社圖片)

英聯盃4強首回合，利物浦將於主場迎戰富咸，HOY TV 77台周四(11日)凌晨4時直播賽事。

戰至19分鐘，利物浦後衛雲迪克於禁區頂K角位頭鎚解圍不遠，皮球被富咸安祖斯彭利拿截到，再傳中給韋利安，射破利物浦大門作客領先0-1，也是半場比數。

利物浦近況大勇，包括英聯盃8強5:1大破韋斯咸，英超聯賽以4:2擊敗紐卡素等，不過陣中王牌穆罕默德沙拿(Mo Salah)及中場遠藤航，因要代表埃及日本參與亞洲盃及非國盃而短暫離隊，戰力受一定影響，要視乎路易斯迪亞斯(Luis Díaz)及達雲紐尼斯(Darwin Núñez)能否成為奇兵。

富咸方面則表現反覆，作客近5場有4場落敗，在英聯盃上一圈亦只以1:1賽和愛華頓並以12碼勝出晉級。不過，富咸今季聯賽作客晏菲路，由先落後到反超前，最終只是輸3:4，兩隊再碰頭相信會有一番激戰。

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