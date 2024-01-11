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新年系列｜Catalog x Sho-Chan聯乘系列登場　鬼馬可愛商品迎新春

休閒消費 10:27 2024/01/11

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Catalog x Sho-Chan聯乘新年系列！

Sho-Chan 於香港首個聯乘服飾系列現正喜慶登場！是次 Catalog與 Sho-Chan 的聯乘系列為迎接新年，以精心設計的服飾與生活配件呈現 Sho-Chan 鬼馬可愛表情包，其中包括印花圖案Tee、衛衣、棒球褸、工人褲等，不僅包括成人和小童裝，更推出了寵物服飾，為大家與毛孩帶來更多選擇。

系列也推出各款精彩生活週邊產品：斜孭袋、招財進寶噴錢機，和大家一起迎春接福。Catalog x Sho-Chan 系列將於 2024 年 1 月 11 日正式登陸全線Catalog門市及網店，讓大家盡情選購！ 

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針織衛衣以多個富士山圖案為主題，並加入了日本烏居以及奸笑中的 Sho-Chan 圖案，仿彿讓你與 Sho-Chan 一同在富士山中奔跑。而印花 Tee 則有黑色和白色，讓你根據個人喜好自由選擇。圖案以 Sho-Chan 於富士山冒出頭來的搞鬼樣作點綴。

其中，品牌推出了兩款襪子，各印有 Sho-Chan 可愛又搞怪的表情。這些襪子包括中長襪和船襪，以富士山藍白色作為主要色調，可隨意搭配不同的新年衣着。成人系列服飾方面，無論是棒球褸、連帽衛衣、圓領衛衣還是小袋子，每一款設計都融合了可愛搞怪風，但不失時尚的元素。

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Sho-Chan 新年喜慶系列更設有小童款式，與成人款式一樣，以供親子裝的穿搭，分別包括富士山棒球褸以及與富士山圖案連帽衛衣，連帽衛衣還特別為小朋友們推出了喜慶紅色款式。此外，系列還推出了 Sho-Chan 印花圖案的牛仔工人褲套裝，讓小朋友們享受時尚舒適的穿搭風格。

系列還推出了極具收藏價值的噴錢機套裝，寓意新年開運大吉。套裝包含了噴錢機、 恭喜發財揮春，以及方便收藏的包裝盒，盡展高級感。噴錢機本體上加入 Sho-Chan 張開口的圖案，彷似揮春從 Sho-chan口中噴出，極具趣味性。

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責任編輯：Kiwi Lee

 

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