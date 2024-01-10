【腰纏萬貫】六旬婦穿特製背心藏值33萬元外幣　圖偷運入境被海關拘捕

▲ 被捕女子身穿的特別縫製背心藏有該批未經申報的外幣現鈔。（政府新聞處）

香港海關昨日（9日）在落馬洲支線管制站偵破一宗入境旅客運送未經申報外幣現鈔的案件，涉款折算約33萬港元，並拘捕一名本地女子。



海關人員昨日在落馬洲支線管制站，截停一名62歲入境女旅客進行清關檢查，首先在她攜帶的環保袋內發現少量外幣現鈔，其後在搜身檢查期間，發現其身穿的特別縫製背心藏有大量未經申報的外幣現鈔，折算後總值共約33萬港元，超過《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》規定下的12萬港元限額，遂將她拘捕。



海關提醒市民，根據《條例》，經指明管制站抵達香港的旅客，如管有大量貨幣及不記名可轉讓票據（現金類物品）（即其總值高於12萬港元），須使用紅綠通道系統下的紅通道，向海關人員作出書面申報。違反《條例》者，最高可被判罰款50萬元及監禁2年。有關申報表可於海關入境大堂的紅通道索取，並可於海關網頁下載。



海關亦呼籲市民提高警覺，切勿接受任何人士委託輸入或輸出大量來歷不明的現金類物品。市民可致電海關24小時熱線，或透過舉報罪案專用電郵帳戶或網上表格舉報懷疑違反上述條例的活動。

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