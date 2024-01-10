【立法會】跟進北都建設議員議案及11項修正案全通過　議員關注財赤下錢從何來

▲ 北部都會區。（資料圖片）

立法會今日復會，討論跟進北部都會區建設的無約束力議員議案。原議案由選委界議員陳月明提出，連同11項修正案全部舉手獲得通過。有議員指建設北都涉及大量資金，關注錢從何來。發展局局長甯漢豪表示，會適時向市場持份者尋求意見。

會上，民建聯議員陳永光則提到，北都的發展涉及很大資金需求，而本港現正面臨巨大財赤壓力，再加上政府早前推出的原址換地申請反應冷淡，令公眾關注北都發展錢從何來。寧漢豪表示，明白市民關心，大型發展項目融資委員會會作相關研究，包括究竟融資的組合是可以怎樣，對財政影響怎樣等，亦會適時向市場的持份者尋求意見。她又表示，新田科技城將在年底開展土地平整工程。

陳月明表示，北部都會區的基建以及交通配套尚未完善，區內亦有歷史遺留的規劃問題，如口岸附近的新界東北堆填區，廚餘處理中心，未來甚至會搬遷屠房到口岸附近，以及興建焚化爐，認為非常不合適，希望新界東北堆填區盡快關閉及綠色轉型。她又建議，要善用北都口岸優勢，推動人員往來，激活口岸經濟區。

蘇長榮：把北都建成「特區中的特區」

選委界議員蘇長榮建議，把北都建成「特區中的特區」，嘗試管理秩序的創新，在行政格局模式上，與原有政府有分有合，相對獨立，確保運營效率先進性。創以擺脫現有施政體系中「低效、僵化、不合時宜」，又促請政府把部分機構遷而至北都，避免使北都「空心化」。

教育方面，選委界議員周文港建議，可把資助大學位於市中心的核心校園，整體遷入北都大學教育城。原有的土地則可作為政府的賣地，而有關收益一定高於北都重置新校園的開支，希望政府可以仔細研究。他又指，政府應有前瞻思維，對部份能因北都發展，而釋放出來的市區用地，同步作出規劃，以最短時間創造最大收益。

陳克勤：讓北都成為零碳出行新市鎮

推動綠色發展方面，民建聯議員陳克勤建議，讓北都成為零碳出行新市鎮。他指，新能源巴士，氫能巴士都應該在北都應用，但要應用就必須有規劃配套，例如建設充電站、加氫站等。他又指，北都得交通建設可參考內地經驗，建議使用BRT（巴士快速交通系統）等方法。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，北都和人工島等新發展區，在設計及規劃時，應有計劃做好落實低碳、零碳的生活，包括減少能源消耗、多綠化、樓宇設計能夠善用自然光、自然通風同環保物料等。

另外，選委界議員陳紹雄的修正案提到，政府應為現時未有配電設施的北部都會區，輸入內地電力或引進新電力供應商。經民聯立法會議員盧偉國表示不認同，他指，基於大亞灣核電廠向本港供電的成功經驗，日後從內地輸入更多的零碳電力，是達至碳中的一個重要方法。不過，貿然引進新電力供應商，可能會影響香港行之有效的發電與輸電系統和機制，影響香港高度安全可靠的電力服務，隨時得不償失。

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記者：趙居逸