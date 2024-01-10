【港區國安法】批學者調整《國安法》可吸外資說法誤導　陳勇：是繁榮穩定基石

▲ 陳勇批評李兆波說法誤導。（區綽彥攝）

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波早前評論本港財赤，指政府要思考如何吸引外資，包括調整《港區國安法》，令外資重返香港。港區全國人大代表召集人、民建聯立法會議員陳勇今日見記者，批評李兆波的說法是偽命題和誤導，指《港區國安法》保障市民生命和財產安全，是繁榮穩定基石，令香港由亂到治。

陳勇今日在立法會見記者表示，2019年後拜訪東南亞僑商、商會，對方指為何「黑暴」期間不來香港投資，因為有「黑暴」期間，沒有生命財產保障，社會穩定後才有更多人來投資。他又指，美英等地國安法更加嚴厲，指各地同樣在發展經濟同時，著重國家安全。

他舉例，特區政府上月公布「二零二三年有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查」，結果顯示，2023年母企在海外及內地的駐港公司數目達9039間，按年增加61間，回復至疫情前的水平。

他又指，從事學術研究的人應說出事實，而非扭曲抹黑，認為各界應就香港多作正面宣傳，讓全世界了解香港商機。

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記者：區綽彥