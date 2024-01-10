  • 20°C
香港時間 : 2024110日 (週三) 20:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

觀塘車禍｜觀塘31歲孕婦懷胎4月遭貨車撞　親友透露胎兒不保擬流產

休閒消費 19:24 2024/01/10

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

觀塘一名31歲懷孕4個月的女子昨日遇上車禍，其家屬透露胎兒已失去心跳。

觀塘昨日（9日）下午3時許發生嚴重車禍，一名31歲懷孕4個月的女子，遭一輛中型貨車撞倒，頭部重創，大量流血，及後被送往廣華醫院救治，至今仍在該院神經外科病房留醫，情況危殆，而其夫的兄長表示，胎兒已失去心跳，需待媽媽醒來做進一步流產手術。

最新影片：

童學園
校長專訪︱高「FUN」教學齊共創寓學於樂展光芒　佛教榮茵孫校長：令學生找到自己的「閃光點」

受傷孕婦姓陳，據了解此為她和丈夫的首胎，而陳女本身在觀塘任職文員，事發時到便利店購買食物後，欲到附近公園進食，卻遇上意外，出現腦腫脹及出血情形，經送往廣華醫院搶救，並需由醫生替其做手術，駁管入腦減輕臚內壓力。

目前警方以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」，拘捕了涉事59歲梁姓貨車司機，案件交由東九龍交通意外調查隊第一隊跟進。

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊: http://tinyurl.com/3dtnw8f5

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

交通事故 廣華醫院 觀塘

最高瀏覽

觀塘車禍｜31歲女懷胎4月上班 　捱車撞生死未卜　丈夫病房外痛哭：佢係好堅強嘅人
觀塘車禍｜31歲女懷胎4月上班 　捱車撞生死未卜　丈夫病房外痛哭：佢係好堅強嘅人
急症室最長等候時間（01月10日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月10日 時間16:05）
明星穿搭｜來港度假私服繼續走親民路線　韓韶禧$499手袋配搭出高級感
明星穿搭｜來港度假私服繼續走親民路線　韓韶禧$499手袋配搭出高級感