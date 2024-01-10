觀塘車禍｜觀塘31歲孕婦懷胎4月遭貨車撞　親友透露胎兒不保擬流產

▲ 觀塘一名31歲懷孕4個月的女子昨日遇上車禍，其家屬透露胎兒已失去心跳。

觀塘昨日（9日）下午3時許發生嚴重車禍，一名31歲懷孕4個月的女子，遭一輛中型貨車撞倒，頭部重創，大量流血，及後被送往廣華醫院救治，至今仍在該院神經外科病房留醫，情況危殆，而其夫的兄長表示，胎兒已失去心跳，需待媽媽醒來做進一步流產手術。

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受傷孕婦姓陳，據了解此為她和丈夫的首胎，而陳女本身在觀塘任職文員，事發時到便利店購買食物後，欲到附近公園進食，卻遇上意外，出現腦腫脹及出血情形，經送往廣華醫院搶救，並需由醫生替其做手術，駁管入腦減輕臚內壓力。

目前警方以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」，拘捕了涉事59歲梁姓貨車司機，案件交由東九龍交通意外調查隊第一隊跟進。

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責任編輯：王明芳