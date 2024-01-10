【高官訪問】陳國基晤深圳市領導　商加強兩地交流合作

▲ 陳國基今日訪問深圳。（政府新聞處圖片）

政務司司長陳國基完成為期3日的大灣區訪問行程。他在總結行程時表示，對港府與廣東省及大灣區各市政府，將繼往開來，共同加快推進大灣區的教育、科技、人才協同融合發展充滿信心。

陳國基最後一日行程訪問深圳，先參觀香港職訓局首個內地運作中心，其後與深圳市委書記孟凡利、深圳市市長覃偉中會面，討論港深共同關注的事宜並加強各方面的交流合作。陳國基說，自深港合作會議去年二月在港成功舉行後，港深兩地政府相關部門一直用好此協作機制，在金融、經貿、創科、文化、旅遊、教育和青年發展等多個領域深化交流合作。陳表示，特區政府會全力落實去年十月公布的《北部都會區行動綱領》，深度對接深圳和大灣區其他城市的規劃。

陳國基回港前，亦參觀港大深圳醫院，與深圳市衞健委黨組書記、主任吳紅艷等人交流。欣悉港大深圳醫院與特區政府攜手合作，助力推行醫療券、「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」等項目，提升對在內地港人的醫療服務。他期望港深兩地繼續全力落實去年九月簽署的《深港醫療衞生合作框架協議》，促進兩地人才、藥械和醫療服務流通，並推動國家「健康中國」的重要戰略。

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責任編輯：趙居逸