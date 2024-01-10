【茶】珠海學院獲捐贈港幣100萬元　成立茶文化室

▲ (受訪者提供)

香港珠海學院周三（1 月 10 日）宣布，校友香江國際集團董事長、劉志仁慷慨捐贈港幣100 萬元，委託香港福建希望工程基金會管理，於香港珠海學院設立香港高等教育學府首個茶文化交流室，藉此在香港開展宣揚中國茶文化，舉辦各類茶文化相關文學創作課程及「香江・茶文化國際交流」活動，講好中國故事，弘揚傳統文化。

香港珠海學院校董兼常務副校長張珍在致詞時表示，華夏大地幅員廣袤，橫亙溫帶和亞熱帶，距今6000 年到 7000 年的浙江河姆渡文化田螺山遺址於 2004 年至2011 年的考古發掘中，出土了『山茶屬茶種植物』的樹根遺存，說明了中國茶文化發展歷史淵源甚早。而唐宋元時期的茶具，如茶碗、茶碾，亦分見於 1998 年印尼蘇門答臘附近水域發現的唐敬宗寶曆二年（826 年）阿拉伯沉船『黑石號』和1975 年韓國金羅道新安海底發現的元代沉船之中。這是中外舟楫商旅分別於西太平洋和印度洋的『海上絲綢之路』傳播中國茶文化的明證。

張珍表示，香港珠海學院傑出校友楊孫西博士對茶藝有深厚造詣，多年來並致力推廣中華茶文化，同時不忘回饋母校，今日更協同香港福建希望工程基金會劉志仁榮譽主席捐贈港幣 100 萬元，設立茶文化交流室，作為中國茶文化與國際文化交流的高端文化平台。

她相信，此筆捐款對於香港珠海學院未來在「一帶一路・茶文化」課題研究和推廣茶文化國際交流活動等方面，將帶來莫大助益。 此次捐贈對自清朝以來祖輩即從事推廣茶葉生意的楊孫西博士個人及家族來說別具意義。

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責任編輯：陳展棋