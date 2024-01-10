【急症室收費】盧寵茂到明愛醫院急症室　與前線醫護會面

▲ (政府新聞處提供)

政府今周表示，正研究調整急症室、以及其他公立醫院服務，包括研究考慮以分流結果「分層收費」，次緊急及非緊急病人服務可能需要加價。不過醫學界及病人組織對新想法有質疑，其中有公立醫院醫生認為方案複雜，認為盧寵茂應到前線視察情況。

醫務衞生局局長盧寵茂今日(10日)巡視明愛醫院急症室，了解運作流程和服務情況，並與前線醫護人員交流。

盧表示，公立醫院急症室是珍貴的醫療資源，為需要緊急服務的病人提供診症及治療，而非用作處理一般輕症。政府與醫管局正檢視資源分配失衡情況比較嚴重的服務，考慮優化收費安排，目的是確保醫療資源用得其所，減少浪費，並配合基層醫療發展，推動建立更健康的就醫文化。盧讚許急症室全年無休，為市民提供高水平醫療服務，並感謝醫護人員努力確保被分流為「危殆」或「危急」的病人得到即時救治，搶救生命。他又希望醫護人員在急症室服務的過程中能發揮專業價值，得到工作滿足。

在交流環節中，醫護人員表示被分為「危殆」或「危急」都是病情嚴重的病人，臨床上有清晰標準作分流。同事亦反映第四、五類「次緊急」和「非緊急」的病人佔比過多，會對急症室服務帶來影響，也為醫護人員帶來壓力。對於收費調整，大家大致認同應有明顯幅度，並參考私家診所收費。

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責任編輯：陳展棋