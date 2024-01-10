【高官訪京】夏寶龍晤丘應樺　充分肯定港府拼經濟、拼發展取得的進展

▲ 夏寶龍會見丘應樺一行。（港澳辦圖片）

商務及經濟發展局局長丘應樺今日展開北京訪問行程，拜會港澳辦主任夏寶龍。夏寶龍對香港疫後不斷增強發展動能，全力拼經濟、拼發展取得的進展和成效給予充分肯定。

夏寶龍表示，香港有「一國兩制」方針的堅實保障，具有不可替代的獨特地位和優勢，營商環境世界一流，對香港的光明前景充滿信心。中央全力支持香港，抓住國家發展帶來的歷史機遇，全力支持香港同世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作，全力支持香港拼經濟、謀發展、惠民生。

滙報招商引資等工作

丘應樺向夏寶龍滙報商經局主要工作範疇的最新情況及未來方向，包括招商引資、拓展全球經貿網絡、開拓新興市場、建設香港成為區域知識產權貿易中心，以及協助企業更好融入國家發展大局。夏寶龍對局方的工作予以充分肯定。

丘應樺下午參觀銀河航天（北京）網絡技術有限公司的方舟實驗室，了解公司的衞星技術發展。他亦到訪駐京辦，其後與在京港人和港商晚宴，了解他們在內地發展的情況。

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責任編輯：趙居逸