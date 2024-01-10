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【教師流失】學界分析教師流失擴大成因　學校宣傳收生、課程改革工作量增

社會 22:26 2024/01/10

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幼稚園寒冬下，不少教師料因學校行政及宣傳等工作量增加而離職。（資料圖片）

教師流失率最高的幼稚園界別，有校長分析業界正值收生寒冬，不少年資淺的教師因學校行政及宣傳等工作量增加而離職，另不泛資深教師選擇帶同子女移民。

教育局統計顯示，上學年全港中小幼教師流失率再創近年新高，年資較淺（10年或以下）的幼稚園教師流失率最高，達19%，資深教師（15年或以上）亦達16.1%。

工作多薪酬低　部分新人轉行

寶寶幼兒學校兼國民學校漢師中英文幼稚園校長鄭啟然向本報表示，因應近年學生人數下降，幼稚園請教師已不再是「齋教」，而是要兼顧大量行政及學校宣傳招生等工作，「做嘢多咗，但人工無隨工作量增加而相應調升」，並指入行數年仍領取最低薪酬的現象，比新冠疫情前更為常見，料部分新人「趁後生轉行」；至於資深教師具有較多經驗及積蓄，甚至已有子女者或會計劃移民，部分學校更有機會辭退年資深員工以節省成本。

鄭觀察到，除了移民和轉行等，近年亦有部分幼師選擇轉投相類近、但壓力較低的行業，例如有「特殊教育牌」的教師選擇到參與「到校學前康復服務」的非牟利機構工作。他慨歎教師離職是對學校的損失，長遠視乎政府提高出生率措施成效。

資深教師移民　流失問題仍存

上學年中學教師流失人數亦在2年內翻倍，直資學校議會主席陳狄安估計，近年不少新人入行，導致學校以為教師流失問題已紓緩，惟事實上，近年有高中課程改革，以及疫後復常需多關顧學生精神面貌等，教師工作量大增，亦導致部分資深教師選擇離職。他形容教師是「學校的重要資產」，籲當局同時關顧教師的精神健康。

津貼中學議會主席李伊瑩則指，「感覺上」本學年教師流失情況已較上年放緩，但英文、電腦及家政科等科目仍較難請人；對於當局指教師供應「充裕」，李認為學校仍面對挑戰，要多花工夫培訓新人擔當管理崗位等。

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記者：馮琪雅

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