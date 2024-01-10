【超市優惠】百佳推出月月賞優惠　每月派400萬套電子優惠券

百佳超級市場及PNS網購推出最新會員優惠，派出超過400萬套電子優惠券，包括會員迎新獎賞、多項全年尊享折扣及生日禮遇，購物累積易賞錢積分可當錢使用

百佳表示，不論易賞錢 App 新註冊會員，或是全年於百佳、屈臣氏及豐澤消費滿 35,000元而升級的新VIP會員，可享會員迎新獎賞；其中，首次於門市購物憑電子優惠券滿150元即減15元。

至於全年尊享折扣，易賞錢 App 新會員及易賞錢 VIP 新會員，每季度享有30元電子優惠券可於PNS網購使用；另外每季度累積消費滿4次，再獲30元電子優惠券可於 PNS 網購使用。

上述兩項新會員亦有生日禮遇，於門市購物滿200元即減20元，並在指定消費後，可獲生日禮物一份。

至於1月的月月賞，為易賞錢 App 會員將享有超過$300 電子優惠券，適用於門市或PNS網購。

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責任編輯：吳雋妍