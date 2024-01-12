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入手東芝最新變頻六門雪櫃　精細分類及保鮮食材無難度！

特約 15:30 2024/01/12

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熱門 柳俊江 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 高才通 菊梓喬 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

香港作為工時最長的地方之一，打工仔每天早出晚歸，想說要吃一頓家常便飯，很多時候卻連買菜的時間都沒有。無奈之下，人們只得每週抽空一次性採購大量物資，但一般雪櫃缺乏分類，導致生肉、飲品、蔬果等都被塞在一起，先不說造成異味，很多人還會因雪櫃裏的食材擺放雜亂，而忘了自己買過的東西，甚至放至過期造成浪費。不過，東芝TOSHIBA最新推出的變頻六門雪櫃（363L），可以一次解決以上所有問題，為你帶來嶄新雪櫃體驗！

東芝TOSHIBA最新推出的變頻六門雪櫃儲存容量龐大，有助妥善擺放及分類食材。

龐大存放容量 保鮮製冷技術

一家大小對食各有要求，所需食材種類自然繁多，需要較大的雪櫃空間保鮮食材。東芝最新的六門雪櫃容量高達363L，而且機身尺寸只有650闊x652深x1833高毫米（mm），所佔空間不多，非常適合香港居住環境。雪櫃分有六門間隔，讓用家根據家人喜好輕易收納及分隔食材，做好分類，避免食材味道互相干擾。到了存取的時候，自然一目了然，不用左翻右翻。再者，雪櫃加入量身定製的真空隔熱板，帶來更薄的隔板厚度，雪櫃內部空間更大，能擺放的食材就更多。其中，東芝特別將中層設計成特大蔬果保鮮室，符合人體工學，無須彎腰便可輕易取得食材。

東芝變頻六門雪櫃將中層設計為特大蔬果保鮮室，符合人體工學，無須彎腰便可輕易取得食材。

此外，在保鮮技術方面，冷藏室具備最新的「速冷冰鮮盒」，供用家在30分鐘*內極速解凍或快速微凍，前者可為用家節省更多等候及煮食時間，而且解凍後亦方便易切，烹調牛扒等食材也就更方便；後者則能快速製冷，避免結霜，使食材鎖住原有鮮味，特別是魚生、壽司、生蠔等新鮮食材。同時，雪櫃配備的「霧化保鮮技術」利用日本原製進口UNIT透濕膜，令蔬果得以保鮮，長期保持濕潤，經內部實驗證實可有效保持蔬果水分達7天，營養不會悄然流失。

其中「速凍保鮮室」更可以滿足多種不同烹調需求，比如冷凍乾燥下有助去除蔬菜多餘水份，隨時用作燉、油炸等，如製作南瓜天婦羅；另外蔬菜速冷功能，用於儲存完整或切剩蔬菜，這樣就能保持蔬菜新鮮；更可存放熱溫食物，將其快速冷卻以供享用。

​​​​​​​「速冷冰鮮盒」具備兩種獨特模式，分別是30分鐘極速解凍*和快速微凍，令食材保持鮮美。

「霧化保鮮技術」，加上配備日本UNIT透濕膜，可以令蔬果恆濕保鮮。

極速製冰技術方面，有着業界首屈一指的60分鐘製冰速度。

兼具高科技裝置 體感觸控兼抗污

為全面提升用家使用體驗，雪櫃設有iTouch體感觸控功能，無需使用雙手，只靠觸碰即能打開雪櫃門，方便解決入廚或處理食材時雙手沾濕所帶來的不便。其配合質感絲滑的面板，容易配襯各種家居設計，還可以防指紋、抗污，而且易於打理。備有的光觸媒抗菌淨味裝置，更有助雪櫃除菌及保持空氣清新，解決平常雪櫃因食材亂放而容易滋生異味的問題。此外，雪櫃採用ORIGIN INVERTERᵀᴹ變頻技術，可節省能源和完善管理冷凍效能。

​​​​​​​雪櫃設有iTouch體感觸控功能，無需使用雙手，只靠觸碰即能打開雪櫃。

用家可在雪櫃面板設置不同功能。

對於繁忙的都市人而言，東芝TOSHIBA的變頻六門雪櫃（363L）提供特大容量及六門間隔儲存室，有助解決日常雪櫃容量不足或分類參差的問題。其體感觸控面板兼具時尚設計，方便入廚流程及體驗更順暢之餘，更易於配襯不同的家居設計。加上極速解凍及快速微凍等功能，既能保持食材常鮮，亦能滿足多種不同烹調需求，絕對是時下廚房必備電器！

純白色機身設計能輕易融入不同家居設計。

*內部測試數據，請以實際情況為準。

了解詳情：
https://www.toshiba-lifestyle.com/hk/refrigerator/multi-door-refrigerator/GR-RM593WE-PGA-B3

（特約）

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