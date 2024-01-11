寶血女子中學 推廣自主學習 發展多元潛能 畢業生升學率達98%

寶血女子中學成立於1945年，是一所天主教女子中學。學校以耶穌寶血女修會「犧牲、修和」、校訓「智、義、勇、節」的精神辦學，為港島東區校風純樸的知名女校。

▲ 學校重視健康人生，各體育校隊堅毅拼搏，對學校充滿歸屬感。

品學兼修 堅毅自律



校長杜師正表示，寶血有濃厚的關愛文化，學生品格優良，兩文三語兼擅，師生相處融洽。學校把「中學大學化」的理念滲入校園，着力栽培女同學具備自主學習的能力，並提供機遇讓學生盡展潛能。

▲ 杜師正校長相信注入大學學習思維模式，能讓學生盡早實踐探究式學習。

校方積極推行領袖訓練計劃，副校長曾梓維表示：「學生擔任活動統籌角色，全校推行『一生一制服』計劃，中一、二學生必須參與女童軍、航空女童軍、交通安全隊、紅十字會其中一隊，培養堅毅自律、抗逆自強精神。」五位優秀同學刻苦練習中式步操，去年12月10日選舉日負責於金紫荊廣場升國旗，廣獲讚賞。

▲ 一生一制服計劃包括航空女童軍、女童軍、交通安全隊、紅十字會。

連續3年獲十大優秀學生獎 辦STEAM等比賽達1300人次參與



副校長司徒美儀表示，寶血並非以傳統單向模式授課，課堂靈活及互動性強。學校設立「勇闖高峰」計劃，提升尖子創意及解難能力，並連續3年獲香港島十大優秀學生獎。課堂學習外，學生也可在服務活動中展示學習成果。2023年學校舉辦了四個全港小學比賽：「STEAM小學挑戰大賽」、「英語朗讀挑戰賽」、「全港硬筆書法比賽」及「華文盃」常識問答比賽，學生把所掌握的知識和技巧，應用於帶領參賽者體驗創科理論、提升英語能力，以及深入認識中華文化精萃等。各項比賽平均有廿多間學校參與，逾1,300參與人次。

▲ 學生樂於積極學習，課堂氣氛活潑。

多元學習課 展現潛能 畢業生升學率達98%



「多元學習課」為學校一大特色。學校於正規課堂內安排20多個多元課程，讓學生有豐富學習經歷，包括︰爵士鼓、劍擊、冰壺、泰拳、韓語班、中樂班等，課程由專業導師教授，各體育校隊都有團服，由學生設計以加強歸屬感，難怪寶中體藝團隊於學界比賽中屢獲殊榮。曾副校長：「學校提供完善及正向學習環境，雙班主任制加強照顧學生。」學生具明確學習目標、有效管理時間，加上教師愛心跟進，為培育學生成才的重要關鍵。在學術兼顧體藝發展下，學生升學率達98%。畢業生多選修工商管理課程、醫護課程、教育以至社會工作課程。

▲ 全方位活動滲透十二種價值觀教育，陶成高尚品格，培養團隊精神。

知名校友 中大一級榮譽校友再闖佳績



杜校長鼓勵在校學生以大學探索模式學習，畢業生往往有卓越成就，歷屆有不少畢業生進入三大，並獲嘉許。2019畢業生黃翠兒入讀香港中文大學幼兒教育獲一級榮譽畢業、學院院長榮譽錄、聯合書院院長嘉許狀、馮秉芬紀念獎學金等，成績優異。寶血校友也不乏傳媒主播及政商翹楚，如勤＋緣媒體創辦人梁鳳儀博士、港區全國人大代表劉佩瓊教授、前廣播處處長張敏儀女士、新聞主播黃凱迪、張鷺玲、藝人黃淑儀、吳幸美等。



提供商校合作課程 專注創科培訓



副校長司徒美儀表示，教師指導學生電腦編程、3D繪圖及打印技術，並加入創客元素(Maker)，鼓勵創意。課堂上積極鼓勵實驗模式印證科學理論，推動自撰筆記，課業加插創意情境題、漫畫創作、廣播劇、短片或海報設計等，培養學生的創科精神及自主學習能力。

▲ 學生擅用資訊科技，也投入課堂內的互動學習活動。

學校與創科金獎得主KREW DIGITAL合作為領袖生提供商校合作課程，首創三個虛擬品牌：傳承學院、創科公司及校園傳媒，目標為提供領袖及演說訓練以助學生日後參與教育及傳媒或銷售行業、啟發創意及STEAM知識以策劃及推廣創科產品、教授人工智能撰寫文案及圖像要訣以加強訪問及拍攝技巧，為學生將來成為創科專才而鋪路。



家教合作整合資源 融合大灣區優才



寶中培育優秀學生，家校合作屬重要一環。中三楊允禱家長最欣賞學校關愛學生，覺得寶中能提升女兒自信心。中四黃美晴家長讚賞學校用心栽培個性內斂的女兒主動學習，女兒三年均考全級第一。中三蔡㦤家長透過優秀人才入境計劃與女兒來港定居，學校安排諳熟普通話的同學細心照顧，有效促進中港融合。近月學校參加首屆大灣區香港學校教育展，學生以整潔亮麗的儀表熱情地介紹學校，吸引家長紛紛到攤位查詢，即場面試獲逾百份入學申請表，吸引大批傳媒報道，可見學校廣受歡迎。

▲ 寶中代表全港學生於金紫荊廣場升國旗。

（特約）