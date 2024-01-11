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柳俊江自殺丨柳俊江朋友稱柳爺生前受要脅　王陽翎：不要妄想能馴化療癒邊緣人格患者

娛樂 10:14 2024/01/11

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

王陽翎再於社交網發長文。

前TVB主播「柳爺」柳俊江在1月5日被發現在住所燒炭輕生，終年42歲。柳爺生前朋友王陽翎在1月9日凌晨以「給Grace最後的告誡和悔改機會」為題，發長文直斥柳俊江前度女友Grace Mak，並要求對方限期內公開道歉否則「爆大鑊」。

後來，在1月9日中午12時，王陽翎發出聲明，表示收回要求Grace Mak限期內公開道歉之要求。

事隔一天多，在今天（1月11日）凌晨3時多，王陽翎在Facebook上載1700多字的長文，當中提到柳爺曾在生前直言自己受要脅。

柳俊江自殺丨王陽翎收回要求柳爺前度道歉要求　惟強調：終身對Grace Mak絕不信任

王陽翎交代自身情況

在帖文起首，王陽翎先提到自己的心情未有異樣，並指「如果說是擔心我受到一時一批的冷言冷語，便了結自己生命，這種擔心是太過了」：

給所有對我關心、關顧和關懷的朋友們：

大家可能仍在擔憂我狀況，令你們擔憂，非常不好意思。

你們應該明白我是會如實表達自己心情的人，所以當我說沒事時，是真的沒事，懇請你們放心。

而且，假如一些朋友從十多年前就見證我第一次出鏡，中途像消失一樣，然後2019年秋又復出到今天，應該了解我是在各種運動、風波、攻訐、辦公室政治、精英主義和黨爭等紛擾之中，一步步走過來的人。

不同方面，不同時期，我都對一切得失有所提煉和重整，甚至在2019年後，有些人直接給我發道歉訊息，說想不到他誤解我這麼多年，也坦承有幾年出言羞辱過我。

這些經驗告訴我，不同情境、情緒、角度、距離、性格、手法、人生境界和同理心程度，大家可以出於真心真誠，在各自的世界開火互噴，別說別人向我噴火，有時我也會這樣做。我不會假設，那些批評或與我對立的一方，都帶有強烈惡意，出於真正惡意固然有，但相信只佔小部分。

所以，如果說是擔心我受到一時一批的冷言冷語，便了結自己生命，這種擔心是太過了；而且自我了結會辜負相當多真切明白我的親友（近來，連芷珊也一改少去戲院的習慣，主動問我要不要去看齣新戲）。

我不只收到大量關切之言，更收到一些有助寧定心靈的樂曲，加之，未來幾年世界的動盪和天災人禍，隨時都可以奪我性命，上年底我分享過有此覺悟，隨時間變得坦然，尤其是只涉我個人得失之事，更是如此。

王陽翎（Facebook圖片）

他指自己遇上挑戰時，是會與社會賢達詳談：

為了報答各位的關顧和感情，我想與你們分享我遇上難過、艱困和挑戰時，尚保意志的基礎來源。我的心靈支柱，是根據一批密切聯絡的社會賢達，有些無論在年歲、識見、智慧和歷練，不只遠超於我，甚至看起來出眾的精英，只要是表面響亮，內心庸俗，一擺在他們面前比照，層次都有天淵之別。

凡遇大事，與他們詳談見解，就是我的心靈支柱，我意志崩潰與否，連繫著這些人，他們代表的是水平，卻不是因為偏聽，除他們以外，無人可擊潰我的根本意志。

現在你們明白，為何多年來我面對許多心術不正乃至邪惡之流，再刻毒之言，也從未擊潰過我的原因，因為從一開始，他們就不是跟我在同一種頻道上，動搖不了我的心靈。

換言之，假如有一天，我有一絲可能突然了結生命，是對每一位都花時間詳談後（不只有幾位），他們根據及相信我的說法之下，也依然跟我徹底對立，無一點有共識，無一位有例外，像在各自的宇宙，相信那時候，我確有可能沉痛得了結生命。

我從不會自大得唯我獨尊，也不是自詡從不犯過失的人。

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他又指自己被批評在是次事件中「做得太急、太猛、太不近人情」：

至於這次事件，情況竟然跟許多人所想的相反，當中一些前輩判斷甚至令我出乎意料，他們不管已與我詳談與否，得悉後隨即表示我必須為柳俊江「洗冤」，至於「家家有本難唸的經、不要介入別人私人感情」等說，在人命慘劇面前，這些傳統包袱他們比我拋開得更快更狠，他們從沒有在總原則批評過我，反過來支持我。

最後，他們指出要我汲取的是，我做得太急、太猛、太不近人情，在相識朋友的悲劇之中，是不應用上像對政客殺人一樣的怒憤和手法，而且要確保自己在悲傷過後，有充分的休息沉澱後再作處理，因為我負載著極沉重的資訊量，在沒有刻意調息抽離之下，憤憤未平，勢難做到從不知情的人那種平心而論。

更令我既安慰又訝異的是，不久前趙博在直播之中，也竟然站在「知道蒙冤就必須要說出來，問題是要拖後和怎樣交代」的立場，由於這兩年我們在很多議題討論，無論是在思維和想法差異頗大，想不到那怕我們尚有忽略和誤解之處，這一次他竟然道出我九成的性情和價值觀，持平給予建言，亦如實批駁各種歪理。

王陽翎、柳俊江

他指柳爺直言一再受過的要脅和恐懼：

各位朋友，如果你們理解和相信我上述感言，這一刻是我經過休息和沉澱後的交代，為免帶來不必要的陰影，我不會述及過程細節：

我再三考慮柳俊江剖白時，那怕有機會放輕他的問題，他還是含冤而死。至於柳與 Grace之間的金錢瓜葛，我並不清楚，甚至我勸朋友直接排除了誰欠誰錢的猜測，按柳的說法為本，而柳直言一再受過的要脅和恐懼，根本無提及過任何錢銀問題，而是牽涉聲譽。

那一晚，我亦沒向柳俊江作任何說教，只推介一些專家分析，希望他尚有精神反思，設法解難。更甚，我也必須遵於像台灣專家李訓維的建議，無論是當局者、局外人，不要妄想能馴化療癒邊緣人格患者，充其量只能覺察問題後，設法勸導交由專業輔導跟進個案。

王陽翎分享自己昔日與柳爺在群組中的對話截圖。（Facebook圖片）

不少網民留言表示支持，「冷靜落嚟先可以平靜理性分析。 保重」、「要活下去！活下去才有希望，活下去才可以看見光明」、「有情有義，大家繼續互相守望」、「謝謝你這麼細心真誠分享沉澱過後的領悟，欣賞支持你」。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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