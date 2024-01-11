【非洲豬瘟】元朗豬場豬隻樣本檢出非洲豬瘟病毒　本周內將銷毀場內1,700多頭豬

▲ 一個元朗豬場的豬隻樣本中檢測出非洲豬瘟病毒。（資料圖片）

漁護署昨日（10日）深夜公布，在一個元朗豬場的豬隻樣本中檢測出非洲豬瘟病毒。今次非洲豬瘟的個案是漁護署自1月3日起施行的本地豬場死豬檢測新措施下主動發現。

漁護署人員本周二（9日）巡查元朗新田一持牌豬場，並收集共32個豬隻樣本，經檢驗後發現其中一個樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。漁護署根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。為謹慎起見，本署正安排銷毀場內全部1,700多頭豬隻，銷毀行動本星期內開始。

有關豬場位於早前出現非洲豬瘟的元朗豬場三公里範圍內的監察區，與上月底有豬隻樣本檢測出非洲豬瘟病毒的豬場相鄰。漁護署作出初步調查，並經諮詢國際獸醫專家意見後，相信有關豬場的豬隻較早前已受非洲豬瘟病毒感染，由於潛伏期可長達19日，至今發病。

漁護署已派員巡查有關豬場3公里內的8個豬場，其中5個現時沒有豬隻，至於另外3個豬場，漁護署人員已為豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測，測試結果均為陰性。為審慎起見，漁護署正暫時禁止該等豬場運出豬隻直至另行通知。至於3公里以外的其他豬場，漁護署暫無收到豬隻有異常情況的報告。漁護署人員正分階段巡查本港所有持牌豬場，以確保豬農妥善實施良好生物保安措施，並會繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染，同時亦已加強監察涉事豬場附近的野豬活動情況。

發言人強調非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成人體健康和食物安全風險。無論豬隻是否受到非洲豬瘟病毒感染，豬肉煮熟後可放心食用，市民無須擔心。個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。

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記者：黃穎津