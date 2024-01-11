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【浸大社科文院合併】浸大臨時拒批諮詢會場地稱涉校外人士參與　關注組批校方不斷施壓

社會 12:12 2024/01/11

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校方臨時拒絕批出諮詢會場地，最終需取消活動。（資料圖片）

浸大擬將歷史逾50年的浸大文學院及社會科學院合併，引發爭議。「文院社科院合併關注組」與教職員工會、學生會原定於今晚（11日）舉行諮詢會，並邀請校外嘉賓到場分享，惟校方臨時拒絕批出場地，最終需取消活動。關注組發公告批評校方出爾反爾，同時一直冷待師生訴求、不斷施壓，對此感到非常痛心及失望。

兩院合併諮詢會原定在教學及行政大樓三樓嚴徐玉珊廣場（AAB Podium）舉行，但協助租借場地的人文及創作系學會在提出申請約兩周後，遭學生事務處以「有工程進行中」為由拒絕借用場地，只批准改到大樓內4樓學習共享空間（Learning Commons）的兩個多用途室（AAB 402K及L室）進行。然而，校方昨午（10日）再度拒絕批出場地。

據校方電郵通知人文及創作系學會，拒絕批出場地的原因為「諮詢會牽涉校外人士參與，構成不可控制的風險」。關注組的公告亦指，校方曾私下約見學生會成員解釋決定，而在交流過程中，「深切體會到校方並不希望我們自發舉辦咨詢會」，並形容拒絕批場理由「無稽」、只是「藉口」。因此，在校方刻意阻撓、施壓，以及一而再、再而三的打壓下，關注組經周詳考慮後，迫不得已忍痛取消諮詢會。

校方以電郵通知人文及創作系學會，拒絕批出場地的原因為「諮詢會牽涉校外人士參與，構成不可控制的風險」。（關注組提供）

關注組的公告亦提到，「校外嘉賓」只是浸大前教職員、校友，及來自其他院校、一樣正面對課程重組的同學，校方職員早前索取嘉賓名單後，未有對名單提出爭議，因此批評校方出爾反爾，突然拒絕批出原本允許的場地，令他們再無舉辦諮詢會的空間，並「徹底否定我們促進溝通的努力和誠意」。關注組又批評校方一直冷待師生訴求、對諮詢會的要求有增無減、不斷施壓，對此感到非常痛心及失望。

關注組在公告中更表示，關心所屬學系、學院以至大學發展絕非罪過，相反為「該盡的責任」，認為「諮詢會的取消，並不代表一切的終結」，因此會堅守承諾，繼續在今日擺設街站，讓關心文學院、社會科學院發展的人到場分享對兩院合併最真誠的意見。

本報正向浸大查詢，有待回覆。

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記者：梁凱婷

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