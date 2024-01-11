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狀王之王丨王浩信新劇慘變「炮灰檔」　戲中與姚子羚連場內心戲大考演技

娛樂 10:42 2024/01/11

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

《狀王之王》即將播出！

視帝王浩信與姚子羚主演的無綫劇《狀王之王》已煞科一年多，不過一直未獲安排播出，連主角王浩信亦已約滿離巢，不過今日有報道指《狀王之王》將於在1月底取代原本的外購劇推出。

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將於月底播出

有指該劇將取代由台灣演員王柏傑、傅孟柏及前華姐冠軍余思霆主演的台劇《美食無間》，緊接《旁觀者》於1月29日播出，不過由於賀歲檔有不少觀眾外遊，被行內人視為「炮灰檔」，加上距離播出不足20日，宣傳亦會變得倉卒，對收視難免有所影響。

據知該劇開拍時已遇上不少阻滯，如疫情期間的運輸、借場問題等，之後一眾演包括王浩信、姚子羚、陳楨怡亦要於橫店完成隔離後，足足等了兩個星期才能開工。

《狀王之王》將於月底播出。

大讚浩信子羚表現出色

作為該劇的監製兼演員林子聰接受傳媒訪問表示，雖然開拍時撞正疫情，不過因此大家多了時間圍讀，加上當時天氣炎熱，大家也要穿古裝，故等了兩星期後溫度下降，大家也拍得較舒服。

林子聰亦大讚首次為古裝劇剃頭的王浩信非常有型，並指對方初時有猶豫，擔心頭形不美，不過最終都二話不說便剃了。

而且，今次劇中浩信與子羚感情戲複雜，有咀戲亦有掌摑戲，連場內心戲大考演技。

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喜愛此角

至於飾演宋世傑的浩信非常喜歡角色，與姚子羚、林子聰等人合作愉快，他曾在社交網寫道：「沒想到這輩子有幸遇到宋世傑這個角色，和這夥人在一起的時候，就像躺在大草原總能想出個甚麼美好旋律，大概這叫對的人吧！還有這兩個月分泌的多巴胺、內啡肽、腎上腺素等都特別多，感覺時間老是不夠用。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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