經痛煩惱｜產子後常經痛頭痛　42歲港媽靠食止痛藥8年　中醫拆解成因＋治療「月經病」方法

▲ 產子後常經痛頭痛，42歲港媽靠食止痛藥8年。中醫拆解成因＋治療「月經病」方法。

很多女性都有經期和月經前後不適的問題，常自行服用止痛藥紓緩，實則治標不治本。一名42歲港媽自產子後，每逢來經即出現經痛伴隨頭痛，影響工作及生活，因此養成吃止痛藥習慣長達8年。她及後求診中醫，經過1個月的調理，疼痛問題得到顯著改善。

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註冊中醫師麥俊堅在Facebook專頁分享案例，表示一名42歲女病患在8年前產子後，便出現經痛伴隨頭痛的問題，頭痛甚至會蔓延至頸部、後枕；加上小腹疼痛，每次都需服用止痛藥才能上班工作，情況頗為嚴重。

求診中醫針藥調氣血

由於月經不適實在影響生活，女病患最終求診中醫。麥醫師問診發現，患者平時手腳冰冷、汗多、眠淺，醒後難再入睡。把脈時見雙脈沉細、略帶艱澀難行之感；舌色淡紫，表現出一派虛寒之象。因此，醫師診斷為「寒凝血瘀證」。

另外，醫師又留意到患者腹部「按之軟似棉、鬆如饅，如瓢盛水」，是氣血不足、水氣滯留腹中的表現。

麥醫師透過針藥治療，以中藥處方金匱溫經湯合四物湯加減，作用補虛、散寒、活血、利水。另以針刺腹部及小腿肝經和胃經，調整腹部氣血，以及行肝氣、生胃氣。並囑患者每星期覆診一次。

患者一星期後覆診，可見手腳冰冷症狀已消失；經至時，小腹疼痛和頭痛減少。但溫熱藥物補充陽氣，使寒氣減退、水氣下行，令患者出現口乾口苦、雙小腿肌肉繃緊、腳踝重著。患者之後繼續中藥加針刺治療，醫師每次微調比例。一個月後，患者經期痛症減少、出汗和睡眠情況均有改善，生活品質因此提升，同時意外地發現腹圍亦有縮小。

留意3大經期異常



月經期間出現異常情況亦要小心。台灣婦產科醫生詹景全曾在節目《醫師好辣》上表示，很多女性都有經痛問題，大多會強忍痛楚、熱敷、喝薑茶，服用止痛藥等緩解症狀。但若長期有經痛問題，且出現以下3大經期異常，恐怕是健康響起警號，應及早就醫：

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內容獲「腱活堂」授權轉載。

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責任編輯：張沛