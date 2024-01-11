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昏迷女童｜被網民批評借女兒「博同情」　天瑜爸爸反駁網絡欺凌言論：涼薄無知

兒童健康 10:55 2024/01/11

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天瑜爸爸反駁部分網絡欺凌言論，屬涼薄無知。

8歲女童周天瑜因醫療事故而淪為植物人，其父周先生上月底公布，指女兒心臟已開始出現衰竭，並在周二（9日）公開愛女最新情形，指天瑜仍需用強心藥，以及分享一段與天瑜製作手模的影片，不少網民留言打氣。然而，天瑜爸爸昨日（10日）再在社交網站更新，指網上有不少評論都叫他放手，讓天瑜舒服地離去，而他則表示天瑜的生死去留，從來都不是他們做父母去作主，直言不能因爲自己不想她再受苦，就去做些什麼決定或動作，來提前結束她的生命。

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據Facebook群組「天瑜醫療事故關注組」，天瑜爸爸周先生昨日（10日）再更新帖文，分享部分網民留言截圖，其中括「你還要利用個女到幾時？」、「比佢上天堂好過！」等等言論。

天瑜爸爸指，自己一直以來都在網上看到不少類似評論，説他應該放手，讓天瑜舒服地離去。而他對此回應：

我可以肯定地告訴大家，所有説出這種話的人，其實根本都還沒搞清楚現實情況。

他表示這番話並不是為了去反駁或辯解什麼，更不是要公審別人，反而他更希望的是，為這些網民科普有關香港的醫療制度和法律問題。他表示，天瑜的生死去留從來不是他們父母去作主，而是醫生按病人的最佳利益去作決定：

大家真的不要以為當父母的就可以操孩子的生殺大權，其實在這件事情上，別說天瑜的生死去留，就連她能不能出院，可不可以回家，甚至我們希望她在那一家醫院留醫，選擇怎樣的治療方案等問題，從來都不是由我們做父母的去作主，一切都是醫生按病人的最佳利益去作決定。

所以我並不能夠說：「因爲我不想她再受苦，然後我就去做些什麼決定或動作來提前結束她的生命。」

天瑜爸爸續指，要知道在香港「安樂死」是仍未合法化，即使是有自主意識的成年人，面對甚麼不治之症、全身癱瘓、受盡病患折磨，就連他本人都不可以按自己的意願，透過合法的途徑去提前結束自己的生命。他表示，這是法律制度的問題，而非個人捨不捨得或道不道德的問題。

他又再提到，以前亦曾公開表示，他們已經跟醫生達成共識，在天瑜病危的情況下，決定了在危急關頭，不為天瑜作心肺復甦等搶救工作。而如果天瑜的心臟功能持續轉差，他們也不會再加大強心藥劑量。

所以現在作為家人的我們，守候和陪伴是我們唯一能做的事。

天瑜爸爸其後又表示，理解部分言論背後出於好意，跟大部份人一樣，他們也是心痛天瑜，不想她再受苦。他指，自己不敢奢求每個人都會有同理心，但發表評論時至少也要搞清楚問題的重點和基於事實，並表示部分言論屬「涼薄無知」：

如果說到：「天瑜爸爸是出於自私而故意不肯放手，甚至是為了利用女兒博取同情和得到更多資源」的話，這就是完全出於涼薄和無知，因爲現實是作爲爸爸的我，根本就沒有任何的投票權，懂嗎？！

最後，天瑜爸爸表示網絡欺凌是可惡可恨的行為，但還好他早已對這些網上負面評論有了一定免疫力，而他在文末提醒：

對於其他情緒病患者來説，這些不負責任的言論，可能就是壓死他們的最後一根稻草。

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責任編輯：王明芳

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