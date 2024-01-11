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周末好去處｜Hello Kitty 50周年海港城慶典　頭炮推三大限定紀念產品

休閒消費 11:27 2024/01/11

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

海港城將於1月下旬展開一場盛大周年慶典「HELLO KITTY HAPPY 50 @海港城」慶祝Hello Kitty踏入50周年。(海港城提供)

Hello Kitty今年踏入50周年，正式擔任海港城的「國際親善大使」。海港城將於1月下旬展開一場盛大周年慶典「HELLO KITTY HAPPY 50 @海港城」，並且率先推出一系列的會場限量商品，Hello Kitty的粉絲萬勿錯過

限量50周年紀念金幣

今次50周年慶典特別推出Hello Kitty 限量版 50周年十二生肖紀念金幣及珍藏木盒套裝，每枚金幣分別展現不同生肖面貌的Hello Kitty，將Hello Kitty的俏皮魅力完美融合中國傳統文化元素當中。

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套裝全球限量發售500套，以Hello Kitty巨型蝴蝶結形木盒包裝，盒面的紅色蝴蝶結上隱藏著「50」這個數字，盒內也刻製上Hello Kitty 50周年標誌，盛載著以Hello Kitty 形小盒個別包裝的12枚金幣。金幣亦有單枚版發售，紅通通的可愛Hello Kitty達摩，頭上頂著一顆她喜愛的紅蘋果，肚子裏則收藏了一枚生肖紀念金幣。Hello Kitty 粉絲可於即日透過海港城網上平台公開預購紀念金幣。

每枚金幣分別展現Hello Kitty不同的生肖面貌，將Hello Kitty與中國傳統文化完美融合。(海港城提供)

舉辦藝術展並推出藝術雕塑

今次慶典更將帶來「Every flower tells a story」藝術展覽，不同知名藝術家與單位合作打造一個Hello Kitty的花花世界，展現她百變的魅力；當中William Chan Design聯乘Bull & Stein創作獨一無二、歐洲製造的收藏級Hello Kitty藝術雕塑。Bull & Stein一向以獨特設計和精湛工藝，在全球藝術市場上享有盛譽。

是次聯乘的雕塑捕捉Hello Kitty的經典形象及她頭上標誌性的蘋果，每件作品由歐洲頂尖工藝家人手製作，採用瑞士專利顏料上色。今次展覽共推出一套10色、約33厘米高的藝術雕塑，當中包括金色和銀色特別版。每款設計限量20件，既有收藏價值又能展現Hello Kitty的可愛魅力。 

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奇華 X Hello Kitty打造夢幻糖果屋

Hello Kitty 將與奇華餅家合作，打造夢幻糖果屋，推出三款「HELLO KITTY • HAPPY 50」糖果曲奇禮盒：硬卡紙手提袋、經典「零錢包」裝、以及Hello Kitty鐵盒裝，包裝外印滿了Hello Kitty 。顧客可以先選購自己喜愛的禮盒，再到糖果吧挑選糖果曲奇，當中更有Hello Kitty 特色款，夢幻糖果屋將於1月下旬開業。

記者：傅承嘉

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