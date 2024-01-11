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圈中靚媽丨張寶兒做「跟得夫人」北上到深圳坐月　享受女皇級待遇性價比勁高

娛樂 12:57 2024/01/11

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

張寶兒北上到深圳坐月。

張寶兒在去年11月20日為丈夫袁偉豪誕下兒子「袁咕碌」袁晞祐，寶兒不時在社交網分享袁咕碌的可愛相片，相當享受當媽的日子！

家有可愛小寶寶，父母當然對他牽腸掛肚，奈何作為新手爸爸的袁偉豪近日需在深圳工作，寶兒就一於移船就磡，到位於深圳的月子中心坐月，她更拍片分享當中的女皇級待遇，TVB小花郭柏妍也留言說：「好似去咗Vacation咁！」

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張寶兒到深圳坐月

寶兒詳細地分享到深圳月子中心坐月的詳情，她生B後就休息了數天，然後為兒子領取證件，之後便乘坐專車到月子中心，相當輕鬆。

她與兒子在月子中心獲專人照顧，住在兩房一廳的房型當中，並有暖奶器、浴室寶、Dyson風筒、浴室椅、即棄內褲、護墊等供使用，房間內更設醫療配套以防突發情況，貼心地照顧媽媽、寶寶的需要。

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享受女皇級待遇

寶兒透露自己最享受在月子中心內做Spa，從而舒緩其長時間餵奶的疲倦。

她所吃的是名廚煮的菜式，又做了重啟、修復直肌與其他肌肉的運動、接受中醫洗髮服務，全程均獲專人貼身照顧，難怪她都相當享受其中。

有網民就在帖文中提到該月子中心的收費，「剛問了官方的顧問，28天大約8萬多，還有其他折扣，性價比不錯。」

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張寶兒：月子坐得很重複也很充實

寶兒、袁咕碌現時已回家中休息，寶兒日前在IG分享坐月的感受：

這個月子我待了在港安、深圳、然後回家
月子坐得很重複也很充實
每天白天埋身半夜泵奶
其餘時間和寶寶做tummy time看黑白卡聽迪士尼
自己得閒去pilates、gym太空漫步下
讀讀不同籍物
好好吃飯 早早睡覺（很準時但不成覺的覺😂）
中醫說我脈象比以前好了💪🏻

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撰文 : TOPick柴犬出動

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