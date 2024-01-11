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MIRROR成員丨盧瀚霆為《MY LIFE》封面狂操背肌　Anson Lo透露今年主力跳唱

娛樂 11:28 2024/01/11

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

「教主」Anson Lo為新歌《MY LIFE》封面操背肌。

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）最新單曲《MY LIFE》找來周耀輝填出充滿詩意畫面歌詞，MV部分也相互配合，Anson Lo化身折翼天使登場。而為拍攝單曲的封面，教主狂練背肌，結果出來的效果他自己也十分滿意！
 
今次Anson Lo新歌《MY LIFE》首次找來周耀輝填詞，他自己也感到十分榮幸可以得到對方為歌曲加持，說：「耀輝老師好擅長填一啲好有詩意畫面嘅詞，今次佢為《MY LIFE》寫嘅，好中我心裡面嘅畫面。」

教主進一步指：「例如當中用咗折翼天使，講天使忠於自己，想保持善良，喺路途上會受傷，但都會勇敢走以後嘅路，都會堅持自己繼續去保持純真，同善待身邊嘅人。當中用咗好溫柔嘅字詞，但寫咗一啲好強大嘅意義落去。」

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「教主」Anson Lo新歌《MY LIFE》。

舞步設計有心思

為配合歌詞，今次在舞步設計都同樣很有畫面，Anson Lo道：「繼上次《Nah》後再同Beep老師合作，起初我同佢講想喺舞步上面有一種飄逸嘅感覺，結果Beep老師設計出好似成班天使起舞嘅舞步，中間仲砌咗幾隻翼出嚟，表達天使嘅翼。

對此設計，教主表示：「Powerful之餘都好似天使飛緊翅膀展翅嘅感覺，我好鍾意啲舞步！」

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Anson Lo狂操背肌

除歌詞與舞步互相配合，今次《MY LIFE》單曲封面中的Anson Lo亦有一雙翅膀，他更背向鏡頭，露出背部。

於是Anson Lo為這個封面狂操背肌，幸好出來的效果他自己也十分滿意，說：「為咗呢張相操背，出嚟都幾滿意，睇相自己都Wow！辛苦係值得嘅，影之前係有不停提自己唔好偷懶狂做Gym。」

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拍MV、做Gym，再加上排練演唱會演出項目，Anson Lo坦言自己都感覺累，但一向勤力的教主也坦白說：「排緊演唱會，又準備自己新歌MV，體能上係有啲攰嘅。」

他續指：「我好少承認自己攰，但近排真係好攰，特別係雙腳，之前都有喺社交媒體透露自己雙腳好痛，但我都迫自己唔好偷懶，尤其一啲必要做嘅行程，例如學唱歌，呢個係我堅持要做，因為唔想自己退步：無論能力上，成個感覺我都係健康、Presentable嘅，所以好堅持做Gym，同埋曾經許下承諾唔好咁瘦、弱質纖纖嘛！我成日俾人覺得好似好瘦，所以都想厚實啲。」

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教主今年主力跳唱
 
踏入2024年，Anson Lo繼續馬不停蹄，忙個人項目也忙MIRROR巡唱，但他早已有出歌大計，說：「2024年我會以跳唱為主，今年會比上年出更多跳唱歌，因為好想試多啲唔同跳舞風格，例如上次《ON》節奏明快，今次《MY LIFE》完全不同風格。喺2024年希望大家期待Anson Lo嘅作品，每一次知道我出歌，就係好唔同嘅嘢，會持續有呢種驚喜，Surprise大家。」

最後，教主表示：「2024年會係好忙嘅一年，因為會同MIRROR做演唱會同巡迴，希望體能上會應付到！」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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