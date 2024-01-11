移民外國︱移民後男友反口唔畀生活費　港女發文公審1句話惹怒網民：老奉要養你？

▲ 移民後男友反口唔畀生活費，港女發文公審1句話惹怒網民。

近年愈來愈多港人選擇移民海外。最近有女網民於討論區發文，指自己與男友移居外國，當初商議好樓主讀書期間，男友會負責所有生活開支，結果男友現在卻以一個原因反口，讓她感到失望，帖文一出引起熱烈網民討論。

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該名港女於連登討論區以「同居男友唔肯俾生活費」為題發帖，指自己與男友移居外國，事前達成共識，「我負責讀書佢負責搵錢」，樓主讀書期間，男友會負責家中所有開支，直至她畢業。

樓主續這指，初到埗3個月男友未找到工作，因此所有開支都AA制，直到第4個月男友終於找到工作，「大家都唔洗再燒積蓄」，樓主亦一邊讀書一邊做兼職，賺零用錢搭車食飯，間中與同學聚會。

而在數個月前，男友向她抱怨工作辛苦，壓力很大，其華人上司只識責怪，讓他產生辭職的念頭。樓主雖然支持男友，但認為應找到新工作後才辭職，「呢度job market咁差，競爭咁大，裸辭完都唔知會失業到何年何月」。

不過，男友卻表示「真係頂唔順喇」，又計算過積蓄足以支持到樓主畢業，讓她不用擔心，並承諾會繼續負責家庭開支，樓主見男友有考慮經濟情況，似乎並非一時衝動，於是支持對方裸辭，「畢竟心理健康都係好重要嘅」。

未料男友裸辭後一個月，樓主向他要生活費時，對方表示僅願意負責六成生活開支，更理所當然說「無收入呀嘛，係咁㗎啦」，又期望樓主的兼職人工可以應付另外四成支出。

樓主對此感到難過，「唔係金額問題，而係佢無對自己講過嘅嘢負責任」，她指二人拍拖多年，遇到困難應一起面對，若對方是被解僱，她願意分擔一半生活費，「要燒埋積蓄我都唔介意」，但現在是男友選擇裸辭，卻沒有為自己的行為負責。她又補充，男友裸辭後，仍與朋友去旅行，質疑「真係無錢到連屋企必要開支都俾唔到咩」。

樓主在帖文中詢問網民「究竟係我太小氣太計較定係佢真係唔啱？」。帖文引起網民熱議，有人認為男友沒有履行承諾，「佢的確係無口恥，你無錯」、「咁佢一開波就唔好咁口響包食住啦」、「做唔到當初就唔好應承人」、「就算情況唔對路，最起碼都要同條女傾下改方案，唔係一野就彈出」。

不過，亦有網民樓主不對，尤其是她在帖文中的一句話，「我負責讀書佢負責搵錢」，惹起不少負評，「你男友都幾慘，已經無野做仲要養埋你」、「點解你會覺得可以攤大手板，生活費對方比哂，老奉要養你讀書？」、「你讀書對佢有咩用」，而有網民估計樓主透過讀書以獲得永久居民身份（PR），「有啲移民plan要讀書嘛，你當佢讀書係為咗入籍」、「好明顯樓主係負責讀書攞PR, 跟住男朋友就痴樓主一齊申請PR啦」。

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責任編輯：王明芳