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粵劇名伶丨仙姐現身聚會與友人嘆紅酒　95歲白雪仙打扮貴氣愛看時裝雜誌

娛樂 12:13 2024/01/11

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

95歲白雪仙鮮有在公開場合露面，日前她於徒弟陳寶珠陪伴下，出席李錦記已故主席李文達遺孀李蔡美靈的生日晚宴。

資深傳媒人汪曼玲日前於社交平台分享照片，當中她寫道：「Auntie May 94歲生日快樂！李太有14個孫、6個曾孫，兒孫滿堂、幸福滿滿。」

除白雪仙外，馬海倫、柳影虹、吳君如媽媽以及前律政司司長梁愛詩也是座上客。

【1/X劉德華的藝術空間】白雪仙驚喜現身支持　仙姐讚華仔：有德行藝人

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【帝女花】白雪仙罕有現身紀念音樂會　馮寶寶專程留港欣賞

打扮時尚顯貴氣

雖然已經95歲，不過仙姐打扮時尚，當晚她穿上白色繡花外套，貴氣非常，從餐桌上發現，仙姐跟一眾賓客同樣飲紅酒，不會因年紀大而滴酒不沾！

網民們均驚嘆白雪仙保養得好，不似快將百歲：「仙姐精神奕奕，神態自若高貴，令大家粉絲有喜出望外的快慰」、「一啲都不像90多歲老人，最多似6、70歲」

去年5月迎來95歲生日。（取自Facebook）

【1/X劉德華的藝術空間】白雪仙驚喜現身支持　仙姐讚華仔：有德行藝人

逾90歲依然好學

白雪仙曾經分享其養生之道，她稱平日生活很簡單，在家愛唱歌和行來行去做運動，非常健康。飲食方面，她盡量少吃一點，另外心境都很重要，仙姐曾說：「好嘅生活一定係要享受，」

說到努力養生，仙姐坦言：「希望可以走的時候不太痛苦。」

不少長者也早睡早起，但仙姐每日很晚才去睡，原來臨睡前她愛睇書。

14歲已踏台板的仙姐沒有接受正統教育，但她不想只當一個伶人，平日愛看書來增進知識，連載小說、詩詞和散文集外，仙姐連時裝雜誌也會看，陳善之曾大爆仙姐對時尚感興趣，對新事物充滿好奇，至今依然有一份好學的心態。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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