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幸運夫妻︱老公用15元當聖誕禮物　老婆贏逾1500萬最高獎金

家事百科 17:02 2024/01/11

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

丈夫送上僅用2美元購買的Powerball彩票作為聖誕禮物，意外贏下價值 200 萬美元的彩票。

聖誕驚喜改變生活。去年美國華盛頓特區一對夫妻，丈夫送上僅用2美元（折合約15港元）購買的Powerball彩票，作為聖誕禮物。竟然意外贏下華盛頓特區2023年度開出的最高獎金，合共200萬美元（折合逾1,560萬港元）獎金。

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綜合外國媒體Powerball官網報道，華盛頓州彩券公司透露，幸運婦人名叫Pamela V。她的丈夫在去年12月初，在國會山東南 14 街一間雜貨店以2美元買下一張彩票，作為聖誕禮物送給她。這張價值 200 萬美元的彩票，用於 12 月 2 日舉行的抽獎，夫妻倆事後一起上網兌獎，這才意外發現手上的彩券贏下＼大獎。

豈料看似毫無誠意的聖誕禮物，卻改變了她的生活。Pamela受訪時說，「我們很高興我們贏了頭獎，這改變了生活！」她表示超級獎金足以應付孩子大學學費，夫妻二人表示會將大部分的獎金儲起，同時也考慮全家去一趟加勒比海旅行。

這張價值 200 萬美元的彩票，是華盛頓特區2023年度開出的最高獎金。（Powerball官網）

報道亦提到，今次200萬的獎金，原來是華盛頓特區於2023年開出最高的獎金，賣出這張頭獎彩票的商店，可獲得1萬美元的佣金。


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責任編輯：王明芳

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