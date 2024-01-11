幸運夫妻︱老公用15元當聖誕禮物　老婆贏逾1500萬最高獎金

▲ 丈夫送上僅用2美元購買的Powerball彩票作為聖誕禮物，意外贏下價值 200 萬美元的彩票。

聖誕驚喜改變生活。去年美國華盛頓特區一對夫妻，丈夫送上僅用2美元（折合約15港元）購買的Powerball彩票，作為聖誕禮物。竟然意外贏下華盛頓特區2023年度開出的最高獎金，合共200萬美元（折合逾1,560萬港元）獎金。

最新影片推介：

綜合外國媒體及Powerball官網報道，華盛頓州彩券公司透露，幸運婦人名叫Pamela V。她的丈夫在去年12月初，在國會山東南 14 街一間雜貨店以2美元買下一張彩票，作為聖誕禮物送給她。這張價值 200 萬美元的彩票，用於 12 月 2 日舉行的抽獎，夫妻倆事後一起上網兌獎，這才意外發現手上的彩券贏下＼大獎。

豈料看似毫無誠意的聖誕禮物，卻改變了她的生活。Pamela受訪時說，「我們很高興我們贏了頭獎，這改變了生活！」她表示超級獎金足以應付孩子大學學費，夫妻二人表示會將大部分的獎金儲起，同時也考慮全家去一趟加勒比海旅行。

▲ 這張價值 200 萬美元的彩票，是華盛頓特區2023年度開出的最高獎金。（Powerball官網）

報道亦提到，今次200萬的獎金，原來是華盛頓特區於2023年開出最高的獎金，賣出這張頭獎彩票的商店，可獲得1萬美元的佣金。



【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊: http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳