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【國泰航班】國泰今再取消至少20班機　林世雄敦促對方改善溝通及善後措施

社會 11:51 2024/01/11

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國泰今再取消至少20班機，林世雄敦促對方改善溝通及善後措施。（資料圖片）

因機師人手不足，國泰航空削班問題持續。國泰過去的周日至今日（1月7至11日）累計取消106班航班，當中今日取消最少20班。運輸及物流局局長林世雄稱，國泰溝通及善後措施做得不夠好，已敦促國泰高層作出改善。

林世雄今日在電台節目上表示，國泰航空爲確保農曆新年高峰期的航班穩定性，連日來主動取消部分淡季期內的航班，令節日期間機師調配更加充裕，做法可以理解，但對乘客造成很大影響，認為國泰的溝通及善後措施處理欠佳，部分乘客較遲才收到通知：

我覺得特別是無論溝通，對於受影響乘客的善後措施做得真的不好，特別是比較急的那些。我已同國泰高層，敦促他們這方面作改善。

林世雄認為，國泰作爲大公司，有責任提供穩定可靠服務，妥善處理航班編配和人手安排，當局已介入及敦促國泰高層改進，也要求國泰安排更多候命機師，做好後備方案，應付突發事情；民航處亦要求對方提交報告交代事件，並提供未來人手編排數據、增加候命機師的數量等，確保需要臨時取消航班的機會減至最低，保好準備以應付即將來臨的農曆新年。

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記者：陳麗娜

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