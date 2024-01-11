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溫泉危機｜內地女浸溫泉後　頸部生肉粒求醫揭染HPV　醫生揭一情況最易受感染

都市病 13:19 2024/01/11

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冬日旅遊浸溫泉，要小心感染風險！內地一名女子與男友外出浸溫泉，結果回家後頸部冒出突起的小肉粒，求醫後驚悉自己患上HPV (Human Papillomavirus) ，震驚不少網民。有醫生指出，HPV病毒於2種情況下，可以經由浸溫泉感染，但只要跟足9大注意事項，便可大大避開感染風險。

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綜合內媒報道，該名女子近日在社交平台發文，指早前與男友浸溫泉後，回家卻發現頸部出現「凸起的小疙瘩」 ，求醫後發現自己感染了HPV中的扁平疣，哭訴不知如何是好，直言：「再也不會去這種地方了。」

帖文事後被轉載至微博，不少網民得悉事件後都表示震驚，有人留言分享經歷，指自己或身邊人浸溫泉後亦曾患上陰道炎、支原體感染等病，坦言這種活動對於女性非常危險，令大家都紛紛表示不敢再去浸溫泉。

9招預防感染HPV

廣東省中醫院大學城醫院婦科副主任醫生唐虹接受內媒訪問指，HPV病毒「耐寒不耐熱」，溫度達55至60度時便會變質，因此高溫消毒可以消滅病毒。

惟大多數溫泉水溫度僅約40至45度，導致HPV病毒仍可生存的情況下，如果皮膚有傷口便很容易感染到HPV。唐醫生續指，雖然浸溫泉恐有感染HPV風險，但只要跟足以下9大注意事項，便可有效預防感染風險：

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  • 選擇正規、衛生的場所溫泉：浸溫泉前，了解場所水源是否經過淨化處理，水質是否達標等
  • 自備好個人用品：預防交叉感染
  • 洗乾淨私密部位：浸溫泉前先洗乾淨私密部位
  • 限制浸溫泉時間：第一次浸溫泉避免超過15分鐘，出現出現頭暈、呼吸急速等不適狀況，應該立即暫停
  • 選擇人少、空間寬敞的區域：減低交叉感染的風險
  • 注意身體狀況：及時補充水分以及注意保暖
  • 及時清潔身體：減少浸溫泉水時，所沾上的病原體殘留
  • 浸溫泉後適當休息：避免劇烈運動
  • 部分人士不適合浸溫泉：飲酒後浸溫泉恐導致酒精中毒，甚至昏迷；此外抵抗力較弱人士，例如生理期間、孕婦、疲勞過度，以及皮膚有破損或敏感；患有高血壓、心臟病以及性病患者皆不宜浸溫泉。

共用化妝品容易傳染病毒

皮膚科專科醫生丘潔怡表示，共用化妝品是一種潛在的感染途徑。假設皮膚已受感染的人士使用某種化妝品，下一位使用者便可能因使用該化妝品而引起感染。若皮膚上有發炎或傷口，感染的風險便會增加。扁平疣是由人類乳頭瘤病毒（HPV）感染引起，如接觸帶有HPV病毒的人士或物件，便有機會出現扁平疣。由於扁平疣的體積細小，顏色呈肉色或淺啡色，患者於感染初期可能誤以為是油脂粒，但隨著數量增多，求醫後才察覺感染扁平疣。

常見疣分三種

本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾指出，常見的疣有三種，包括尋常疣，足底疣和扁平疣。尋常疣多由HPV基因型2、4和7引起，每粒疣的範圍通常較大（直徑可達1厘米），表面像椰菜花，比較粗糙和不規則，常見於手指。尋常疣可以同時間在同一位置長出一顆或多顆，疣的下方或會因微血管栓塞而形成黑色小點，而較大的尋常疣可能會導致皮膚不適。

其中扁平疣由HPV基因型3和10引起。每粒扁平疣的範圍相對較小（直徑約1至4毫米），略微突出，圓形而平頂，呈肉色或淺啡色，常見是多顆散布在皮膚上，可形成數十甚至上百的疣群，也可只長出一顆。

由於扁平疣長於面部，容易與油脂粒混淆但油脂主要出現在面上油脂分泌較旺盛的位置，例如俗稱Ｔ字位的前額和鼻及附近位置，而扁平疣則會長於面上任何位置，如延伸到頸部，則多數不是油脂粒。

想要預防患疣，陳醫生表示可注意以下6大小貼士：

  • 1.注意個人衛生
  • 2.避免在公眾場所赤足而行，出入更衣室或泳池應穿着拖鞋
  • 3.接觸過公共物件後，應注意清潔雙手
  • 4.如果身體上有傷口應貼上膠布覆蓋
  • 5.不要與人共用貼身個人物品，例如化妝工具和化妝品，手套拖鞋等
  • 6.患者切勿讓其他人直接接觸身上的疣，以免傳染他人

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