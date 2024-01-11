【Costco深圳】華南首間旗艦店開幕 今日入會即減¥100【附攻略】
社會 12:16 2024/01/11
深圳首間Costco旗艦店明日（12日）開幕，不少熱衷於北上到內地大型超市購物的港人，都已事先成為會員，在開幕後第一時間前往掃貨。TOPick記者整理Costco入會攻略，今日（11日）內登記成為會員，即可享100元人民幣入會折扣優惠。
深圳首間Costco旗艦店：
深圳市龍華區民達路68號
香港居民如要登記成為會員，須使用可於香港接收短訊驗證碼的內地手機號碼，透過微信（WeChat）小程式率先開辦會員卡。在今日內登記，只需199元便可全年出入Costco，比原價優惠100元人民幣。
Costco入會攻略即睇：
- 1：於微信搜尋「Costco开市客」小程式。
- 2：點擊「加入会员」。
- 3：點擊「加入/登入开市客会员」。
- 4：同意所有會員規章並點擊「确认加入」。
- 5：輸入內地手機號碼後，點擊發送驗證碼。在收到驗證碼號，輸入驗證碼並提交。
- 6：填寫個人信息。註冊賣場須選擇「深圳」。
- 7：支付會費。
- 8：成功支付後可獲取卡號。
- 9：上傳個人近照。
點擊即看圖文攻略：
▼點擊圖片放大
+8
+7
HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：黃穎津