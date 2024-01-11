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【Costco深圳】華南首間旗艦店開幕　今日入會即減¥100【附攻略】

社會 12:16 2024/01/11

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

深圳首間Costco旗艦店明日開幕。

深圳首間Costco旗艦店明日（12日）開幕，不少熱衷於北上到內地大型超市購物的港人，都已事先成為會員，在開幕後第一時間前往掃貨。TOPick記者整理Costco入會攻略，今日（11日）內登記成為會員，即可享100元人民幣入會折扣優惠。

童學園
校長專訪︱高「FUN」教學齊共創寓學於樂展光芒　佛教榮茵孫校長：令學生找到自己的「閃光點」

深圳首間Costco旗艦店：

深圳市龍華區民達路68號

香港居民如要登記成為會員，須使用可於香港接收短訊驗證碼的內地手機號碼，透過微信（WeChat）小程式率先開辦會員卡。在今日內登記，只需199元便可全年出入Costco，比原價優惠100元人民幣。

Costco入會攻略即睇：

  • 1：於微信搜尋「Costco开市客」小程式。
  • 2：點擊「加入会员」。
  • 3：點擊「加入/登入开市客会员」。
  • 4：同意所有會員規章並點擊「确认加入」。
  • 5：輸入內地手機號碼後，點擊發送驗證碼。在收到驗證碼號，輸入驗證碼並提交。
  • 6：填寫個人信息。註冊賣場須選擇「深圳」。
  • 7：支付會費。
  • 8：成功支付後可獲取卡號。
  • 9：上傳個人近照。

點擊即看圖文攻略：

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記者：黃穎津

     

     

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