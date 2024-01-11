【Costco深圳】華南首間旗艦店開幕　今日入會即減¥100【附攻略】

▲ 深圳首間Costco旗艦店明日開幕。

深圳首間Costco旗艦店明日（12日）開幕，不少熱衷於北上到內地大型超市購物的港人，都已事先成為會員，在開幕後第一時間前往掃貨。TOPick記者整理Costco入會攻略，今日（11日）內登記成為會員，即可享100元人民幣入會折扣優惠。

深圳首間Costco旗艦店：

深圳市龍華區民達路68號

香港居民如要登記成為會員，須使用可於香港接收短訊驗證碼的內地手機號碼，透過微信（WeChat）小程式率先開辦會員卡。在今日內登記，只需199元便可全年出入Costco，比原價優惠100元人民幣。

Costco入會攻略即睇：

1：於微信搜尋「Costco开市客」小程式。

2：點擊「加入会员」。

3：點擊「加入/登入开市客会员」。

4：同意所有會員規章並點擊「确认加入」。

5：輸入內地手機號碼後，點擊發送驗證碼。在收到驗證碼號，輸入驗證碼並提交。

6：填寫個人信息。註冊賣場須選擇「深圳」。

7：支付會費。

8：成功支付後可獲取卡號。

9：上傳個人近照。

點擊即看圖文攻略：

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記者：黃穎津