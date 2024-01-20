女士注意｜新抱被要求重用衛生巾　「望落乾淨」勿丟棄　奶奶：放電飯煲消毒下次互相使用

▲ 新抱被要求重用衛生巾，「望落乾淨」勿丟棄，奶奶：放電飯煲消毒下次互相使用。

衛生巾沒沾到血或液體竟可重複使用？台灣有人妻近日在網上發文大呻，稱奶奶和姑姐因為慳家，要求她若衛生巾沒有沾到經血或液體，就不要丟棄，然後放入電飯煲烤乾殺菌，下次可以再重複互相使用，讓她驚呼：「這樣是正常嗎？有人這樣嗎？」

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一名人妻上周一（8日）在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」匿名發文稱，結婚後搬進婆家同住，而奶奶和姑姐表示他們家很省錢，要求她將經期沒有沾到經血、液體、看起來很乾淨的衛生巾留下來，

拿去電鍋，乾的烤一烤，可以殺菌，烤好放旁邊，下次可以互相使用。

人妻對於奶奶和姑姐的做法感到不解，讓她大感崩潰，

這樣是正常嗎？有人這樣嗎？

帖文曝光後引起網民熱議，紛紛表示該做法「噁心」，「有夠噁......就算沒沾到血那也都有細菌了吧！還拿去電鍋烤，然後再用電鍋煮東西吃嗎？」、「太噁了吧？這家...不行啊，不逃嗎？」。

還有網民提醒，當中可能會產生衛生問題，讓事主不要理會要求，「太噁心了，衛生防護措施要靠自己處理，不要理會」、「感染的下體，醫藥費就不止衛生棉的錢，誇張至極」、「好噁，嚇死人！應該會下體發炎吧⋯」。不過，亦有網民懷疑事主是在「作故仔」，「這是在說故事，還是真的」、「怎可能，感覺是編故事」。

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女性衛生用品應4-6小時更換一次

本港婦產科專科醫生方秀儀曾接受訪問指，陰道本身溫暖而潮濕，細菌更容易滋生，提醒女士在月經期間應該頻密更換衛生用品，衛生巾或棉條最好4至6小時更換一次，最多也不應超過8小時；特別在經量多的日子，應該更頻密地更換，否則可以感染陰道炎，嚴重更會出現中毒性休克綜合症。

當中，女士進行私處護理時，要留意以下要點：

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