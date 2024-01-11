觀塘車禍｜31歲孕婦觀塘捱車撞　延至今早不治

▲ 31歲孕婦觀塘捱車撞，延至今早不治。

觀塘周二（9日）下午3時許發生嚴重車禍，一名懷孕4個月的31歲陳姓女子遭一輛中型貨車撞倒重創，被送往廣華醫院救治，延至今早11時32分證實不治。而其腹中的胎兒亦失去心跳流產。

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車禍發生後，陳女的家屬都趕赴醫院，其夫邱先生一度表示太太情況不樂觀，需注射高劑量強心針，並表示「希望BB可以幫吓媽咪」度過難關。邱先生向傳媒表示，警方曾致電給他，指出涉事貨車並無安裝車CAM，但附近便利店有閉路電視，清楚拍下案發經過。

警方指，陳女當時從便利店買麵包後離開，途經行人過路處時，先望向左邊，待沒有車輛後再行一步，但行到4、5步後，一架貨車突然很快撞過來。邱先生哭訴，妻子過馬路時已十分小心，「因為佢知有個女係個肚度」，他亦希望網民口下留言，不要說他的太太亂過馬路。

據了解，此為陳女和丈夫的第一胎，而陳女本身在觀塘任職文員，事發時購買食物後，欲到附近公園進食，卻遇上意外，出現腦腫脹及出血情形，經送院搶救需做手術，駁管入腦減輕臚內壓力。前警方以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」，拘捕涉事59歲梁姓貨車司機，案件交由東九龍交通意外調查隊第一隊跟進。

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責任編輯：王明芳