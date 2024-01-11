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【觀塘車禍】觀塘31歲孕婦懷胎4月捱貨車撞　延至今早11時32分不治

社會 12:25 2024/01/11

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一名31歲懷孕4個月的女子，本周二（9日）遭一輛中型貨車撞倒，頭部重創，大量流血，及後被送往廣華醫院救治。女事主今日（11日）上午10時43分心跳出現停頓，醫生施以強心針搶救無效，延至早上11時32分傷重不治。

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事發當日下午3時許，一輛中型貨車沿海濱道右轉入駿業街時，女事主從車頭左至右橫過馬路，司機疑收掣不及將其撞倒，頭部重創，大量流血，救護員接報到場，將傷者送往廣華醫院搶救，司機被捕扣留調查，警方正調查意外原因，案件由東九龍交通意外調查隊第一隊跟進。

意外發生後，傷者家屬包括丈夫均在病房外等待消息，並向傳媒透露今次妻子懷孕是2人的首胎，妻子在觀塘任職文員，事發時到便利店購買食物後，擬到附近公園進食，卻遇意外，妻子腦腫脹及出血，醫生須替其做手術駁管入腦減輕臚內壓力。

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記者：陳麗娜

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