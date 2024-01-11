【觀塘車禍】觀塘31歲孕婦懷胎4月捱貨車撞　延至今早11時32分不治

一名31歲懷孕4個月的女子，本周二（9日）遭一輛中型貨車撞倒，頭部重創，大量流血，及後被送往廣華醫院救治。女事主今日（11日）上午10時43分心跳出現停頓，醫生施以強心針搶救無效，延至早上11時32分傷重不治。

事發當日下午3時許，一輛中型貨車沿海濱道右轉入駿業街時，女事主從車頭左至右橫過馬路，司機疑收掣不及將其撞倒，頭部重創，大量流血，救護員接報到場，將傷者送往廣華醫院搶救，司機被捕扣留調查，警方正調查意外原因，案件由東九龍交通意外調查隊第一隊跟進。

意外發生後，傷者家屬包括丈夫均在病房外等待消息，並向傳媒透露今次妻子懷孕是2人的首胎，妻子在觀塘任職文員，事發時到便利店購買食物後，擬到附近公園進食，卻遇意外，妻子腦腫脹及出血，醫生須替其做手術駁管入腦減輕臚內壓力。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜