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大佬好嘢｜鄭中基年宵玩轉「猛龍個 MALL」　限定店售買大細魚蝦蟹雙面地氈

休閒消費 15:02 2024/01/11

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

今個農曆新年，爆笑頻道機動電視台RTV全員WEE～聯乘YOHO MALL，由「大佬」（鄭中基）親自出馬，帶領「機動十二隻恐龍」現身，由1月18日至2月13日呈獻 「猛龍個 MALL」，近4.5米高「有種好運老虎機」，可拉桿測試自己龍年運程，體驗中大獎的快感！「大佬鬆畀你麻雀館」甩甩牌拼湊出啜核獨特的祝賀語句。

最新影片推介：詹天文專訪

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聲夢小花丨17歲詹天文入行2年歷挫折再站起　Windy不被打沉：經過磨練堅強好多

「龍運當頭許願樹」誠心許願與穿上全新暴龍過年裝扮的大佬公仔打卡拍照，袋穩祝福，還有「匪夷所思直播間」及「時來運到天下無敵風中轉」等猛料打卡位坐鎮，一起猛龍過年。

大佬於「My Only Store」期間限定店亦有招財進寶買大細魚蝦蟹雙面地氈套裝（連兩款招財骰及幸運骰盅）、大佬豪畀你利是封套裝及機動十二隻恐龍去拜年揮春套裝等。

同期更雲集逾40間 Instagram 熱搜本地手作、寵物、花藝及食品品牌舉辦「暴龍龍躍開運年宵」，帶來多件聯乘大佬好嘢及注入「龍」年元素的賀年精品及送禮套裝！

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作為寵物友善商場的YOHO MALL，亦有為眾萌寵及主子悉心搜羅寵物品牌，推出萌寵專屬的賀年服裝用品及食品等。不單止為家居注入喜氣洋洋氣氛，就連毛孩也可以溫馨迎接龍年！

記者：李越樺

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