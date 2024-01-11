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博士嫲嫲︱陳美齡湊孫女啟蒙玩具大公開　3子全入史丹福細數10個「不」育兒心得

育兒資訊 13:31 2024/01/11

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陳美齡湊孫為樂！

現年68歲的陳美齡去年榮升嫲嫲，現在孫女已經11個月大，陳美齡擁有史丹福教育博士學位，而3個兒子都是從史丹福畢業，一門四傑，而去到第3代，大家都很好奇陳美齡如何培育自己的孫女，日前她就將和孫女玩的玩具大公開！

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玩具對於一個小朋友的成長不可或缺，而一件好的玩具能夠激發小朋友的好奇心及創造力，日前陳美齡就在社交網寫道，

今天媳婦和兒子都要工作，我來帶孫女兒。真快樂！11個月大的小孫女，已很懂人意，好奇心旺盛，一逗就會笑，很可人的。站得很穩定，相信差不多要開始走步了。

陳美齡陪孫女玩玩具，而且有不同類型的玩具。fb圖片

陳美齡將跟孫女玩的玩具拍照放上網，照片所見，有波波、毛公仔、動物公仔、電子琴、會發聲的玩具、敲擊類玩具、英交故事書、繞珠益智玩具、還有3支裝有液體的膠樽。而陳美齡都發現孫女很喜歡音樂，

會跟著發聲音，隨着拍子動手動腳，搖身搖頭。很好玩。希望每一位小朋友都快樂成長。

孫女正在學行的階段，父母及嫲嫲都在地上都鋪上軟墊，避免她意外受傷。另外，陳美齡亦趁湊孫的空檔，返回母校史丹福大學參觀，還在校內吃了中國餐及歎咖啡，她寫道:「很多學生，踩滑板，騎單車，跑來跑去，充滿生氣。我在大學食堂吃了午餐。當我留學的時候，沒有那麼多選擇。現在中國餐也有得吃。今天我選擇了吃炒麵和西蘭花。」

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她續說:「攻讀博士學位以來，已經有30年以上，史丹福大學多了很多建築物，但西班牙色的風格沒有改變。依然被稱為全美國最美麗的大學之一。除了我得益良多之外，三個兒子也從史丹福大學畢業，真的要感謝母校養育之恩。希望母校繼續努力，繼續帶領潮流，培養更出色的後輩！」

10個「不」育兒秘訣

本身是美國史丹福大學教育學博士的歌手陳美齡，她的3個兒子全部都考進了史丹福大學，她有甚麼育兒秘訣？早前她在影片中分享了父母不要做的10件事：

1. 不要和別人家孩子比較
愈是比較，孩子愈無信心，繼而不敢展示他們的潛力，孩子有自我肯定力是非常重要。

2. 不要用物質獎勵孩子

孩子的玩具通常只玩2、3星期便貪新忘舊，不會是永久的朋友。她認為，獎勵小朋友是件有趣的事，可以獎勵他們做些有趣的事，例如幫父母化粧，令獎勵成為親子間可以交流的事。

3. 不要制定時間表
有些父母會定下時間表，規定做好功課才可以去玩耍，其實做功課也是玩，玩的時候也是學習，讓他們分不開，從生活體驗中看得到的、感受得到的找答案，會學得較快又不會覺得辛苦。

4. 不要給孩子補習

上補習班會令孩子覺得學習就是求分數，將費用存下來全家人去旅行到處看看，反而比較好。


5. 不要替孩子做選擇

從小就訓練孩子做選擇，如買雪糕選口味，如大兒子高中時說想留學，父母當然想他讀排行第一、第二的熱門學校，但他選了排名第七的學校，該校每個新生都會有一匹馬需要照顧，從而培養學生責任感，結果大兒子讀得開心、學習又好。

6. 不要反對高中談戀愛

陳美齡指，戀愛能教導我們怎樣愛護別人，她鼓勵兒子交女朋友，但一定要有責任感，不可以有BB。而陳美齡更透露，自兒子9歲起，已經對他們進行性教育。

7. 不要打罵孩子

打，效用很快，一打就說不做，但孩子真的明白嗎？說清楚才是最佳的教孩子方法。

8. 不要對孩子說謊

若父母應承了孩子周末去公園踢波，即使多麼累都要去，因為如果小朋友不相信別人的話，他們一生都是很孤獨的。

9. 不要因為工作就忽略孩子

父母與子女在相處的時間，即使2、5分鐘，對孩子來說都是天堂，很有影響力，如大兒子現在也記得，小時候曾與媽媽一齊玩釣魚遊戲。

10. 孩子發問時，永遠不要讓孩子「等一等」

孩子總愛問為甚麽？陳美齡3個兒子也不例外，她憶述，有次在煮菜時，兒子突然跑過來問為甚麼天是藍的，她會先把火關掉，然後說：「等一下一起找答案。」

陳美齡強調，教育是教給他們一點工具去尋找夢想，失敗也不會氣餒，繼續找別的夢想。而成功後也要保持謙虛，與人分享，這是她的教育目標。


幼兒遊戲小組導師:最重要是陪玩

據幼兒遊戲小組導師 Timmy Yip指出，玩具只是一個媒介，家長與孩子遊戲的真正意義，應是親子互動。學齡前的幼兒，一件簡單的玩具，甚至由家長利用家居物資自行製造的小玩具，已能大大滿足他們的發展需要，以及提升親子質素。Timmy提議學齡前必備3種玩具包括:

  • 社交訓練︰故事書
  • 智能訓練︰配對遊戲
  • 小肌肉訓練︰夾夾子

選擇玩具Tips

  • 安全至上︰玩具的構造是否安全、會否有太細的部件、尖銳的邊緣或粗糙的表面，以至有毒的顏料等。
  • 多元玩法︰是否耐用及有不同玩法，每個孩子都喜歡新奇有趣的玩具，但要是玩具變化太少，孩子容易玩兩次便放在一旁不再玩。一些可拼組的玩具，如積木、模型等，可讓孩子發揮創作力，並對玩具保持一定的新鮮感。
  • 配合能力︰先了解孩子的身心發展情況，才選擇合適的玩具；太難或太易的玩具都會令孩子失去興趣。
  • 富教育性︰選玩具時可先設定目標，如要孩子學甚麼，是訓練他說話，還是小肌肉的靈活性等。可因應需要選擇一些對孩子的技能、認知、思考、語言及創作力有幫助的玩具。
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    責任編輯:陳麗薇

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