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食用安全｜山姆超市買護墊中伏　內層「側埋一邊」恐滲漏　港女狠批：未試過咁差

食用安全 13:34 2024/01/11

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

最近港人興起到深圳山姆會員商店（俗稱山姆超市）購買家品，有旅行社更推出「深圳山姆團」。然而有一名港女卻分享，自稱從該超市購買一款護墊，內層卻側向一邊影響使用，感嘆「用過咁多個牌子都未試過咁差」。

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該名女網民本周二（9日）在Facebook群組「山姆中伏分享Group」中發帖，表示日前從山姆超市購入一款外國品牌護墊，然而從其上傳照片可見，護墊品質差劣，內層側向左邊，女士使用時或會有滲漏情況。事主狠批道：

「全部都係側埋一邊！用過咁多個牌子都未試過咁差！」

點擊圖片放大

網民：用咗等於冇用

不少網民看到帖文後，形容護墊品質差，建議事主申請退款，有人則對在內地購買護墊等貼身護理用品有所保留：「真心質量好差吓喎」、「咁貼身嘅嘢都係用番香港、日本好啲」、「意大利嘢都咁差」、「呢隻堅唔好用，用半天已解體」、「影相畀客服，應該可以退錢」。

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