星夢一姐丨菊梓喬遭冷待無癮離開　昔日「劇集歌天后」HANA：終於來到這一天

▲ 菊梓喬發文表示：百感交集。

現年37歲菊梓喬（HANA）宣布離開TVB Music Group！菊梓喬為前老闆何哲圖的愛將，自2017年加盟星夢起便受重用，不時獲青安排唱TVB劇主題曲，由此取代吳若希成「星夢一姐」，可是隨何哲圖在2021年離任，情況便逆轉，頓失靠山的菊梓喬一姐地置立即不保，地位完全被新挖起的炎明熹（Gigi）取締。

菊梓喬在個人IG以Story方式宣布離巢，以黑背景寫道：「感謝這2555天終於來到這一天這段時間，一直回憶著過去，很不舍（捨），有喜有悲，百感交集。」隨後她又再發文稱：「還是需要時間來消化……」

星夢一姐丨菊梓喬晒斷腳照傳自組工作室 IG簡介去除TVB聯絡疑已離巢

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三度奪勁歌「最受歡迎女歌星」

在2016年正式出道的菊梓喬，在2017年星夢娛樂，第一首劇集主題曲是外購劇《錦繡未央》香港版主題曲《忘記我自己》，之後主唱TVB劇《不懂撒嬌的女人》片尾曲《手中沙》。因為屢次被安排唱TVB劇的歌曲被封「劇集歌天后」。

而且，菊梓喬更三度蟬聯《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎女歌星」，平了兩大樂壇天后鄭秀文及楊千嬅的紀錄。

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地位被炎明熹取代

可是2022年TVB人事大變動，余詠珊、何哲圖離開後，菊梓喬即被冷待，加上炎明熹（Gigi）及一批《中年好聲音》歌手冒起，HANA遭投閒置散。

其實有細心網民已發現，其社交平台簡介在之前已移除所屬的唱片公司TVB Music Group，或與TVB有關的聯絡人資料。

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