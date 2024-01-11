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憑實力單身｜45歲工程師相親逾百次仍單身　媒人公開擇偶條件狂數3大致命傷

家事百科 15:19 2024/01/11

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45歲工程師相親逾百次仍單身，媒人公開擇偶條件狂數3大致命傷。

近年遲婚人口愈來愈多，部分人會選擇相親尋覓良緣。內地一名工程師相親超過100次，結果均失敗收場，媒人公開其擇偶條件，指他對相親對象的年齡、背景等過於挑剔，更點出他性格的一大缺陷，導致遲遲未找到另一半。

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根據內地傳媒報道，70歲的王智慧，人稱王大姐，是一名經驗豐富的媒人，經常免費為單身男女相親，成功撮合多對新人。她提到，有很多男女條件並不差，但自我定位不清，擇偶過於挑剔，導致遲遲未找到另一半。

王大姐分享，曾遇過一名來自杭州的45歲男子小馮（化名），任職工程師，10多年來相親100多次，但均以失敗收場。她指，小馮說話時有點結巴，但卻有莫名的優越感，並擺出高姿態。

王大姐公開小馮的擇偶條件，並指出3大單身致命傷：

1.要求找90後的女生

小馮希望找較年輕的女性，稱「我有這個資本啊，我娃娃臉，看起來顯嫩 」，王大姐先後向他介紹年齡相仿的女生，小馮看過照片後，總是嫌棄對方「臉太大」、「長太老」。

2.挑剔身高、背景

除了長相、年齡外，小馮還會挑剔相親對象的身高、背景等等。王大姐曾向他介紹一個1990年出生的女生，但對方並非在杭州出生，結果被小馮拒絕，「外地人不行，我們正宗老杭州人啊」。

王大姐其後介紹一個身高1.59米的女生，結果小馮又嫌對方太矮，「我身高1米72，女生底線就是要1米60，這是為下一代考慮」。

3.小氣

王大姐指出，小馮最大的問題是小氣，有次他與女生約會，當時正值夏天，女生在較遠的地方趕過來，王大姐多次暗示小馮為對方買飲料，但他卻一動不動。「十來塊的的飲料，他都不捨得，最後還是女生買水給他」。

王大姐表示，小馮相親至今依然單身，她又特別提醒各位單身男女，指相親需要真誠、責任和尊重。

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責任編輯：王明芳

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