歌手展覽｜藍奕邦為養大有質素粉絲而感動　歌迷自資辦展覽記錄20年創作歷程

歷經焦慮症及驚恐症困擾7年,前年藍奕邦宣布正式回歸樂壇,並指身體及情緒問題已有明顯好轉。今年正值出道20周年,藍奕邦的音樂路並不平坦,也曾被視為異流,但他憑藉自身生命經歷和體會,交出一首首撫慰心靈及反思社會的作品。

為慶祝20周年,藍奕邦的歌迷自資舉辦限定展覽< The Blue Danube >Pong Nan 20th Debut Anniversary Exhibition 記錄他的成長之路,並回顧被藍奕邦的音樂養分所滋養的成長歷程,與大家一同「為執著乾杯」。

睽違九年,藍奕邦日前推出全新創作專輯《漂漂亮亮地死去活來》。《生》和《命》兩部曲探討命運與自決之間的矛盾,他藉曲詞赤裸地展示自己這些年來與情緒鬥爭的掙扎和無奈,最後領悟到即使打到遍體鱗傷,只要肯咬牙相信自身力量,無畏無懼地「要生還自愛」,就沒有任何人事物能主宰你的命,其實只要你肯選擇自由,就沒有所謂的宿命。

今次的< The Blue Danube >Pong Nan 20th Debut Anniversary Exhibition,展示藍奕邦出道20年來的所有專輯,現場亦設CD機讓樂迷收聽歌曲,另有部分藍奕邦初出道時受訪的報章雜誌節錄。場內更特設多個打卡位,包括印有多首歌詞的一面鏡子,牆上也掛上所有於「藍奕邦歸位」後所推出的歌曲封面。

除此之外,粉絲們自製刊物抒發對藍奕邦創作的感悟,用文字把20年來的歌曲和感受串連起來,向藍奕邦道謝;展覽亦邀來多位藍奕邦親筆寫下心聲,如鄧小巧、顧定軒、朱柏謙等等,各位到訪的樂迷也能寫下想對藍奕邦說的心底話,並放進收集箱。

▲ 朱柏謙(左一)、顧定軒(右二)、鼓手阿勳(右一)亦有到場。

得知歌迷自發慶祝出道20周年,藍奕邦亦有到現場看展,並在IG分享:「諗都無諗過,會有歌迷肯自發為我搞一個出道20年展覽。低調不張揚,但滿滿的養份同感動,我無言了。如果真係有咩偶像有咩歌迷的話,咁我好慶幸我嘅作品養大咗一班咁有質素嘅粉絲,搞得出一樣咁decent、咁企理、咁認真嘅事出嚟。I’m so proud of my fans and you guys let me be proud of myself. 」

展覽將舉辦至本月17日,趁時候尚早,一同到場感受藍奕邦音樂的優與美吧。

< The Blue Danube >

Pong Nan 20th Debut Anniversary Exhibition



日期:即日起至1月17日

時間:12nn至8pm(星期一至六)

地點:Blank Space HK(炮台山屈臣道2號海景大廈A座1205)

記者:Panda