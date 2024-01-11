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歌手展覽｜藍奕邦為養大有質素粉絲而感動　歌迷自資辦展覽記錄20年創作歷程

娛樂 16:11 2024/01/11

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

歷經焦慮症及驚恐症困擾7年，前年藍奕邦宣布正式回歸樂壇，並指身體及情緒問題已有明顯好轉。今年正值出道20周年，藍奕邦的音樂路並不平坦，也曾被視為異流，但他憑藉自身生命經歷和體會，交出一首首撫慰心靈及反思社會的作品。

為慶祝20周年，藍奕邦的歌迷自資舉辦限定展覽< The Blue Danube >Pong Nan 20th Debut Anniversary Exhibition 記錄他的成長之路，並回顧被藍奕邦的音樂養分所滋養的成長歷程，與大家一同「為執著乾杯」。

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睽違九年，藍奕邦日前推出全新創作專輯《漂漂亮亮地死去活來》。《生》和《命》兩部曲探討命運與自決之間的矛盾，他藉曲詞赤裸地展示自己這些年來與情緒鬥爭的掙扎和無奈，最後領悟到即使打到遍體鱗傷，只要肯咬牙相信自身力量，無畏無懼地「要生還自愛」，就沒有任何人事物能主宰你的命，其實只要你肯選擇自由，就沒有所謂的宿命。

今次的< The Blue Danube >Pong Nan 20th Debut Anniversary Exhibition，展示藍奕邦出道20年來的所有專輯，現場亦設CD機讓樂迷收聽歌曲，另有部分藍奕邦初出道時受訪的報章雜誌節錄。場內更特設多個打卡位，包括印有多首歌詞的一面鏡子，牆上也掛上所有於「藍奕邦歸位」後所推出的歌曲封面。

除此之外，粉絲們自製刊物抒發對藍奕邦創作的感悟，用文字把20年來的歌曲和感受串連起來，向藍奕邦道謝；展覽亦邀來多位藍奕邦親筆寫下心聲，如鄧小巧、顧定軒、朱柏謙等等，各位到訪的樂迷也能寫下想對藍奕邦說的心底話，並放進收集箱。

朱柏謙（左一）、顧定軒（右二）、鼓手阿勳（右一）亦有到場。

得知歌迷自發慶祝出道20周年，藍奕邦亦有到現場看展，並在IG分享：「諗都無諗過，會有歌迷肯自發為我搞一個出道20年展覽。低調不張揚，但滿滿的養份同感動，我無言了。如果真係有咩偶像有咩歌迷的話，咁我好慶幸我嘅作品養大咗一班咁有質素嘅粉絲，搞得出一樣咁decent、咁企理、咁認真嘅事出嚟。I’m so proud of my fans and you guys let me be proud of myself. 」

展覽將舉辦至本月17日，趁時候尚早，一同到場感受藍奕邦音樂的優與美吧。

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< The Blue Danube >
Pong Nan 20th Debut Anniversary Exhibition

日期：即日起至1月17日
時間：12nn至8pm（星期一至六）
地點：Blank Space HK（炮台山屈臣道2號海景大廈A座1205）

記者：Panda

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