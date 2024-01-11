全民造星5｜兩大新綜藝力捧落選囝囝 有人搶先出歌開騷冠軍反而無影？

▲ 部分觀眾指《造星唔造星》播出兩個月，內容較以往《MM730》系列沉悶，造星囝囝表現亦平平。（Instagram圖片）

每年《全民造星》總會為歌影視壇捧出一堆新血， 尤其為樂壇注入不少新力量，除了Mirror、Error、MC張天賦、Cloud雲浩影等人氣歌手外，Lolly Talk、Collar等後起之秀亦來勢洶洶。去年《全民造星V》雖然爭議不斷，但ViuTV仍簽下不少參賽者成旗下藝人，最近多位囝囝積極於歌視雙棲發展，接連出單曲、拍綜藝、開演唱會，未來發展可期。

雖然造星5沒組成男團，但MakerVille似乎想為已簽約的囝囝進行一連串歌視特訓，先儲觀眾緣再規劃發展。眼看於造星4落選的Sica（何洛瑤）、Yoyo（葛綽瑤）、Win Win（楊安妮）等密密拍綜藝入屋，Sica和Win Win進軍樂壇亦取得不俗成績，部分囝囝早前接受訪問時亦預告將會推出新歌，是個人抑或組合形式仍屬未知數，但似乎已準備好於2024年大展拳腳。

▲ 紅組「蕾安多芬」5子衝出香港拍攝《沖繩任你點》。（Instagram圖片）

度身訂造節目特訓

早前ViuTv為其《MM730》綜藝時段進行大革新，由周一至周五不同主題和主持陣容的節目，改為連播《造星唔造星？》，力捧造星5囝囝。已簽約成MakerVille旗下藝人的樂庭（陳樂庭）、貓仔（劉瑞威）、王鋒、Adams（何居倬）、Hei（羅子熙）、Taco（黃泓祖）及Stick（林昆樂）成節目固定班底，接受造星再培訓。

於導師釗鋒帶領下全方位提升歌唱、跳舞、創作、主持及綜藝能力，更有妝髮大改造！不但要面對自己的弱項，他們更需於短時間內進步，最近亦到中學表演作中期驗收，未知能否幾位囝囝經密集式訓練後，有否「再進化」？

「蕾安多芬」衝出海外拍綜藝

另一邊廂，黃家灝（KC）、陳鎮亨（亨仔）、王希晉（希晉）、卓金樂（Kim）和田曜誠（Tsoul）簽約MakerVille後，首度衝出香港，遠赴沖繩拍攝綜藝《沖繩任你點》。節目玩法新鮮，以Facebook直播的即時投票的形式，讓觀眾投選每日行程及節目內容。這個海外小隊全員來自紅組「蕾安多芬」，默契十足，短短幾集已爆出不少笑料和蝦碌片段。

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最近播出的一集，幾位囝囝到沖繩藝人訓練學校朝聖，重拾表演初衷。他們需與10多歲的學生一對一舞技Battle，更分兩組即興夾歌排舞表演。作為剛出道藝人，五子坦言尚未習慣，並以此經驗反思自身。希晉說：「別人好認真，眼神對表演很有慾望，但我連最基本的歌詞也沒背好。我反而覺得不開心，好像對不起他們。」亨仔則指看到學員年紀輕輕已對表演充滿熱情、設立明確目標，自覺需繼續精進歌藝，方對得起藝人這個身分。

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Solo組男團進軍樂壇

除了活躍於節目，部分造星囝囝亦已進軍樂壇。如以Rap見稱的Taco簽約Sony Music旗下新廠牌「Green Music」以藝名Cotaboii正式出道，率先推出首支個人單曲《Mr. Nobody》。而沒與MakerVille簽約的Carson（李嘉俊）、Maico（鄭仲豪）、Aaron Bosco（雷振耀）、Tomy（何家銘）及宇軒（劉宇軒）亦自資組成男團Match。

幾位唱得之人齊聚，更於上月舉行舉行處男演唱會，反應熱烈。相反，於造星5贏得冠軍並被陳詠燊大讚氣質獨特的Lyman（香胤宅）則未有簽約消息，螢幕曝光率較低，但在社交平台上密密接廣告，未來動向令人好奇。

記者：吳霆俊

