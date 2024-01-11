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萬千星輝頒獎典禮2023丨單立文收入圍通知以為遇電騙　豹哥憑熊樹仁爭視帝寶座

娛樂 17:06 2024/01/11

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

單立文（豹哥）入圍《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳男主角」十強。

《萬千星輝頒獎典禮2023》的視帝十強名單中，出現一個令人感驚喜的名字，就是單立文（豹哥）！豹哥憑處境劇《愛·回家之開心速遞》熊樹仁一角入圍《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳男匕角，連他自己受訪時也笑指以為遇上電騙！

萬千星輝頒獎典禮2023丨何依婷演佘詩曼徒弟人氣急升　棄Big Four高薪厚職選港姐

萬千星輝2023丨收入圍通知以為遇電騙

豹哥接受TVB娛樂新聞台主播王鎮泉訪問時，他指自己收到入圍視帝十強通知時，以為自己遇上了騙局！

他說：「我以為公司都搞騙局呃我，後來我老婆話登晒、website又有，啲人又恭喜我，我就開始相信呢件事係真。」她指「豹嫂」胡蓓蔚對此事不感開心，「因為佢驚我攞咗之後會唔要佢，佢好有危機感，所以佢唔開心。」

單立文（豹哥）入圍「最佳男主角」十強。（影片截圖）

萬千星輝2023丨歌而優則演

豹哥近年因《愛·回家之開心速遞》熊樹仁一角而入屋，角色的對白抵死又搞笑，難怪被為是次視帝之爭中的黑馬！

他在影壇亦有過不少代表作，他在樂隊藍戰士時期曾經客串電影，後來在樂隊解散後開始接演劇集及電影，曾經一次帶醉期間誤接下三級片後，片約陸續有來，但他堅持每次演出均要穿著三角褲，讓對戲演員不會難堪和感到尷尬。

豹哥的代表作除了有《賭俠》的侯賽因，也少不了「西門慶」一角，他曾在電影《潘金蓮之前世今生》、《金瓶風月》、《少女潘金蓮》、《新金瓶梅》，以及電視劇《恨鎖金瓶》演西門慶。

他更曾在《愛·回家之開心速遞》扮演其經典角色西門慶、侯賽因，大放笑彈！

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萬千星輝2023丨80年代組樂隊

現年64歲的豹哥自小受家人薰陶愛聽音樂，讀書時期已經開始夾Band在酒吧表演，於1983年與唐龍、黃良昇及蘇德華組成香港樂隊「Chyna」，並擔任低音結他手，樂隊的著名歌曲《Within You'll Remain》至今被翻譯成七種語言、15個版本，除了被新加坡著名樂隊Tokyo Square翻唱，更被徐小鳳改編成歌曲《一臉紅霞》。

於1987年，豹哥與黃良昇、蘇德華再組成另一樂團「藍戰士（Blue Jeans）」，繼續擔任低音結他手，《豈有此理》及《人生酒庫》可謂樂隊的代表作。

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在1990年，樂隊決定解散，豹哥專心幕後的音樂發展，曾是張國榮、梅艷芳、徐小鳳等人的御用音樂師，亦不斷參與唱片製作、作曲、編曲、配樂等工作，曾為王傑、許冠傑、金城武、陳慧琳、黎明、陳奕迅、張敬軒等人合作，其中曾為黎明包辦曲詞創作《最後的戀愛》。

在2018年，他與夏韶聲、黃貫中、鄧建明及恭碩良以組合「Hong Kong Band」身份在紅館舉行一連兩場演唱會，廣受觀眾歡迎被邀請到雲頂演出。近年豹哥更於伯樂音樂學院擔任流行音樂演奏系低音結他部總監。

豹哥（IG圖片）

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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