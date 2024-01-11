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家居新品｜韓國北歐風Neoflam FIKA廚具　推新年情人節粉紅色特別版

休閒消費 15:06 2024/01/11

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

Neoflam FIKA廚具韓國製造北歐風格，配以特殊專利技術，新年將至不妨買新煲去舊迎新。（相片來源：Neoflam FIKA）

今年農曆年適逢情人節，在這個特別時刻，不少人愛留在家大展身手，擁有一套優質的廚具絕對能為一家帶來幸福暖意，與摯愛可以一起享受美食的樂趣。

最新影片推介

天然陶瓷塗層廚具受不少人追捧，即便利同時兼顧食用安全，全新Neoflam FIKA廚具專利技術系列將健康、環保和時尚融為一體，採用「XTREMA COATING」的專利技術，不含人體有害物質如PFOA和PTFE的不沾塗層，可安心使用。內外陶瓷層處理散發遠紅外綫，只需用小火即可快速的導熱性能，有利於節省能源。適用于IH電磁爐、一般電爐、電陶爐以及洗碗碟機（木製配件除外）等多種廚房設備。

NEOFLAM獨家的耐腐蝕處理，鍋的內外部都經過陶瓷處理，不但容易清洗，更持久耐用。抗刮力可達8H 即使在300°C高溫下也不會熔解。（木製配件除外）

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有內涵也有外形，貼心搭配北歐簡約文青風格，簡單美觀且實用，一套10個款式及尺寸設計，配合不同場合使用，Neoflam FIKA特設新年情人節粉紅色特別版，新年換新廚具正是時候。

產品詳情

記者：周美好

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