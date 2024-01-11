藝人畫展｜Aka趙慧珊盼置業回饋父母　音樂減產主攻幕前及藝術發展

▲ 畫展更設限定店售賣多款印有Aka畫作的產品。畫展方提供

藝人趙慧珊（Aka）近年除發展歌視事業外，一向熱愛繪畫的她更涉足藝術領域的工作。繼去年5月於上環舉辦《Aza的起源》畫展後，不足一年時間，Aka於1月6日起在海港城美術館再次舉辦全新個人畫展「Wonders Phantasm」。

畫展展出16幅Aka擅長的針筆畫畫作，每幅畫作都蘊含故事及寓意，藉此帶出人與動物之間微妙的關係和哲理。讓觀眾走進充滿想像力的奇幻動物世界。

望畫展喚醒人類本性

「Wonders Phantasm」 以人與動物的關係作為主題。Aka 認為人類很複雜，人類其實本來就是動物的一種，但是大家都忘記了很多純真的本性。因此她希望深入了解並結合動物的背後的故事和特性後，透過今次畫展喚醒人類的本性，讓觀眾重新反思現實生活及價值觀，並送上不同祝福。

▲ Aka希望透過今次畫展引起公眾對人與動物之間微妙關係的反思。王韻青攝

籌備過程歷盡艱辛

是次畫展的籌備過程都經歷不少艱辛，要在大概一年的籌備時間當中構思16幅蘊含故事並且「講得通」寓意的畫作，實在有難度。Aka更笑稱︰「其實我諗到頭都爆！」她續指︰「籌備過程當中，我不斷看《國家地理雜誌》等動物紀錄片，又會上網留意一些與動物有關的新聞，透過了解不同動物從而帶出有趣的故事，增加觀眾的關注程度。」

另外，今次的畫作花費Aka多個無眠的晚上，她解釋道︰「其實以針筆作畫，少少已經截然不同，譬如為一棵樹加上陰影與無加陰影效果會差很遠，畫作上的細節位令我很「水深火熱」，自己有時候「好睇唔過眼」，沒完沒了的為畫作補充細節。」

Aka又指︰「針筆畫作一旦落筆，不能出錯因為不能回頭，所以作畫時經常需要摒息閉氣。若然作畫途中出錯，就只能將錯處轉化成其他事物。」她更透露曾試過出現無法挽救的錯而需要整幅畫作捨棄。並謂這就是針畫的難處。

▲ 《The Trophy》是Aka最不捨得賣走和最能夠表達畫展宗旨的作品。畫展方提供

為龍年送上祝福

為迎接龍年將至，Aka特意以龍作畫，畫中飛龍在天，姿態看起來有點像清朝龍袍中央代表聖駕的龍。但原來Aka並無此意並解釋道︰「龍的姿態呈心型是代表愛情，祝願龍年情侶能夠甜甜蜜蜜。而畫的中央位置有座建築物，則代表我希望新一年能夠置業的願望。」她笑指︰「人生最大目標就是置業並與父母和愛犬同住。」

最不捨得《The Trophy》

當問到Aka畫展上哪一幅是她最心愛的畫作，她一開始面有難色地表示︰「好難選擇，因為好多幅都好喜歡。」但當換一個角度問最不捨得哪一幅畫作賣出？她就很快回答道︰「原來我最喜歡和最不捨得賣走《The Trophy》！因為它是今次畫展畫的第一幅畫，而且花費好多心機和時間，又最能夠彰顯到整個畫展希望人與動物共融的宗旨。」畫展策展人李靄璣隨即從旁笑着安慰Aka︰「幅畫始終需要出售，你只能夠帶走塊foamboard」可見Aka對《The Trophy》的不捨之情。

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設限定店相片機留念

今次展覽更設有迷你期間限定店，出售一系列Aka Cpapery.art推出的環保產品，每款產品都印有Aka不同的畫作，讓觀眾可以隨時欣賞到她的作品。商品包括有純素環保皮革迷你方袋、冷熱保溫瓶、環保餐具套裝及卡片套等。每款周邊商品都沿用極簡約的黑白色，突顯Aka的繪畫風格。另外畫展場內又設置貼紙相片打印機，將她的畫作設計化成相框圖案，供參觀畫展的觀眾拍照留念。

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將多方面發展事業

近年Aka的音樂作品逐漸減產，並將工作重心放在發展幕前和藝術工作上。她認為不同方面的事業都可以同步發展。但她直言2024年在藝術方面的工作的確有很多計劃，她率先預告5月會與一個慈善團體合作舉辦畫展，並與不同品牌合作推出聯乘產品。

她更透露將有機會「衝出香港」與外國的藝術家有合作計劃。而娛樂事業方面，Aka將會為一個電視節目做主持，又有不同品牌邀約拍攝廣告，工作可謂排得密密麻麻。

INFO

Aka趙慧珊個人作品展「Wonders Phantasm」@海港城

日期︰即日起至1月21日

時間︰上午11時至晚上9時

地點︰海港城美術館（海港城海洋中心二階207號舖）

記者：傅承嘉