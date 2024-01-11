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轉職挑戰｜40歲職場媽媽連續2份新工1個原因　幾天就辭工陷自我懷疑

新手爸媽 17:20 2024/01/11

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一位40歲職場媽媽分享了自己轉職遇壁連續2份新工幾天就請辭，導致她開始質疑自己的選擇和能力。

常言「三十而立，四十而不惑」，一位年過40歲的職場媽媽在網上坦露心聲，自認「耐操又抗壓」，憑著多年的工作經驗，理應轉職順利。可惜事與願違，她連續找到兩份工作，卻因1個原因都做了幾天就辭職，甚至有一間公司入職一天就離職，讓她不禁自我懷疑：「是我抗壓太差還是公司有問題？」引起討論。

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該職場媽媽在台灣討論平台PTT分享中年轉職的經驗，以「年過40轉職卻覺得自己像草莓族」為題，「草莓族」是指一些不能承受社會壓力，或像前世代般為工作忍耐負重且持續奮力的人。擁有多年職場經驗的她，自認「耐操又抗壓」，指自己畢業就業以來，每份工作都做超過三年以上，前一份工作更是超了10年。

新工老闆1舉動令台媽果斷請辭
不過，在她進入第一間公司入職面試時指「不會加班」，但是她報到後才發現，雖然工作不會導致加班，但老闆總在快下班前找要求開會，開完會已經超過下班時間。對於已婚又要接送小孩的媽媽，這樣的職場文化讓她很困擾，不符合自己的需求，做了幾天只好請辭。

她接着又面試第二間新創公司，她坦言：雖然入職當天沒有電腦、沒有員工帳號，也可以接受。不過在第一天入職半夜就收到老闆LINE傳訊布達公事。她思考過後，認為自己不適合，入職一天就決定離職。該職場媽媽感慨，她沒想過轉職情況大相逕庭，她直言：

「以之前的經歷（工作經驗），我相信自己很耐操也很能抗壓；可是最近卻連續遇到二間都不怎麼順利的公司，到底是我太『草莓』還是公司有問題？」

網友討論反應不一
有些網友表示理解職場媽媽的決定，認為她不用自我懷疑。「不會啊，公司有問題早點離開才是正確的」、「不是你草莓（抗壓太差），只是你不適合這些公司」。另一方面，也有網友表示質疑她太敏感，亦建議該職場媽媽調適心態，「半夜傳line很正常吧，不就裝睡上班處理就好」、「半夜傳line又不是叫你半夜做」。

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責任編輯：王明芳

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