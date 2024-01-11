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金手指丨絕密刪剪片段曝光　與梁朝偉合作阿Sa夢想成真

娛樂 17:03 2024/01/11

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《金手指》刪剪片段曝光。

由莊文強執導及編劇，梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）主演電影《金手指》，在香港票房上映未夠兩周票房已破2800萬大關，榮膺2023年聖誕新年檔開畫票房總冠軍；台灣、新加坡、馬來西亞同時傳來喜訊，三地開畫票房均為2023年港產片之冠。

而《金手指》絕密珍貴片段在今日（1月11日）曝光，原來蔡卓妍所飾演的張嘉文，早於少女時代與梁朝偉所飾演的程一言有過一面之緣。

金手指丨梁朝偉計劃65歲退休到鄉間生活　偉仔親解兩大「都市傳聞」

《金手指》

如走進時光隧道

為重現70年代的香港舊風貌，劇組特別悉心復刻當時的文具店，甚至搭建了整條舊街道，連拍慣大製作的阿Sa，踏入片場的一刻，也不禁有嘆為觀止的感覺，她憶述：「看劇本，估計這場戲不足一分鐘，劇組卻依然用心地搭了這麼逼真的街景，我著實有震撼的感覺！那一刻，我就像走進時光隧道，重返小時候去過最喜歡的街道，回憶滿滿！」

可是因影片篇幅所限，程一言與張嘉文初遇的兩場戲都被忍痛刪剪，猶幸如今以絕密片段形式曝光，令觀眾進一步了解張嘉文這角色：「天生我『材』必有其用」就是她的座右銘，為何程一言毫不猶豫就選中了她當其副手，亦有了圓滿的答案！

阿Sa緩緩道來：「張嘉文是一個自小已出來行走江湖的女生，曾加入過童黨，好清楚知道自己的優點，會利用驕人身材去得到一些好處，但又未致於不擇手段、出賣自己，只是明白為求生存必須有所犠牲，總之她有一份執著，就是想做到的，她一定要做到！」

劇組重建七十年代舊街道讓阿Sa讚嘆不已。

早視張嘉文為最佳棋子

所以，當程一言在文具店初遇張嘉文，看到她不經意對色迷迷的老闆張達明輕露「本錢」，同黨小男孩就趁機在收銀機偷錢，令程一言對這個「進取」的女生留下深刻印象。

日後開展搵錢大計，張嘉文湊巧跑來應徵秘書，程一言不假思索便以超筍價月薪8千招攬旗下，張嘉文固然驚喜不已，實則滿肚密圈的程一言早已明白，張嘉文就是他想要的最佳棋子！

阿Sa補充：「雖然張嘉文非常聰明，但只屬街頭小智慧，後來當她愛上程一言，甚至崇拜程一言，可以為了這個人不惜一切，去跟自己不喜歡的人（白只所飾演的任沖）做一場交易，那種對程一言絕對服從的程度，令我由衷佩服！」

《金手指》

阿Sa夢想成真

首次與梁朝偉合作，阿Sa笑言有夢想成真的感覺：「未正式埋位，知道這部戲有梁朝偉，我覺得好正，一直以來的夢想，就這麼實現了！初初以為會好緊張，幸好之前做足資料搜集，好快已進入拍攝氣氛；加上偉仔真的好好，不但全無架子，為了打破隔膜，還特意約我和白只到他的家聊天，花了不少時間和我們溝通、交流！」

阿Sa形容：「《金手指》雲集了最好的台前幕後，拍戲時就如嘆世界！本身我是一個不斷重覆去想怎樣做得更好的人，但拍這部戲絲毫不用擔心，有最好的導演、對手，清晰地告訴我該怎麼做，令我能活在當下，有甚麼感覺，就儘管演出來！」

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那邊廂，偉仔亦大讚阿Sa：「她很努力、用心，感謝她與一班年輕演員的專業，令《金手指》的拍攝能順利完成！」

提到絕密片段中，偉仔需要參與在後巷被打等動作戲，他輕鬆的說：「相比之前，今次的動作戲算是好『濕碎』，我與動作設計錢嘉樂之前也合作過《最佳拍檔之醉街拍檔》，彼此早已有了默契，這次也合作得相當愉快！」

《金手指》

撰文 : TOPick柴犬出動

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