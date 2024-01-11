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明星穿搭｜39歲台灣女神柯佳嬿少女味爆燈　私下減齡穿搭最愛戴帽

休閒消費 17:16 2024/01/11

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

私下戴帽的減齡穿搭充滿少女感！

台灣女神柯佳嬿剛於10日度過39歲生日，有「柯仙」之稱的她仙氣滿滿，如今39歲仍充滿少女味，肌膚吹彈可破，相當驚人！翻看柯仙的社交網站，發現她私下穿搭相當減齡，尤其喜歡文青風打扮，更必備一樣配搭單品，就是帽子，活脫脫是一個大學生的樣子，難怪五年前素顏上陣在劇集《想見你》中扮演高中生，絲毫沒有違和感。

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現在就細數柯仙的「帽子戲法」造型，她偏愛戴漁夫帽與鴨舌帽，最近她上載的照片中，見她一身打扮年輕有活力，頭戴白色鴨舌帽，穿上衛衣和毛毛褸，與小貓耍樂時充滿童真，整體感覺就是一個學生，教人如何不愛她？

另一個帽子Look，她更將少女感發揮到極致，見她以大地色作主調，在棕色冷衫外面套上泥黃色背心裙，再背上淺啡色手袋，頭戴非常減齡的漁夫帽，在郊外拍下不少美照，連網民見到相片亦為之驚艷，紛紛留言表示：「知性美、純真、文青的氣質。」柯仙更再次跟小貓合照，可見她是愛貓之人。

再看看下一個造型，柯仙無論是長髮還是短髮，都喜歡戴帽，有一次她放下一把長曲髮，戴上黑色鴨舌帽，對住鏡頭微微嘟嘴自拍，露出可愛一面；她亦試過戴上草織沙灘帽，配搭墨鏡和小背心，顯得俏麗可人。

除了自帶少女感和減齡穿搭，其實柯仙予人少女味爆燈，另一原因是她皮膚好，她曾說過自己屬於乾性肌膚，所以很注重保濕：「只要保濕做好，肌膚就不容易出狀況。」而且保養是採用比較簡單的方式，因為她不想要花太多時間，所以挑選有效跟適合自己的產品很重要。

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責任編輯：Kiwi Lee

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