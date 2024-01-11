萬千星輝頒獎典禮2023丨歷低潮期轉戰電視圈成功入屋　林子善「超級喊包」成男配大熱

▲ 林子善被捧為《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳男配角」大熱之一。

《萬千星輝頒獎典禮2023》將於本周日舉行，今日（1月11日）TVB發布「最佳男主角」及「最佳男配角」十強官方場刊照。

今年兩大獎項均競爭激烈，男配角方面，在早前TVB專頁公布的「男配角」10強名單中，憑《隱形戰隊》入圍的林子善力壓視帝陳山聰，成為最多人Like三甲兼排名第一。

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男配競爭激烈

林子善於《隱形戰隊》的演出贏盡好評之餘，更為他樹立了「超級喊包」形象，此外「男配」最多人Like第三位則是憑《破毒強人》杜飛一角成為大熱的馬貫東，是次男配角之爭可謂百花齊放。

早前無綫娛樂新聞台直擊拍攝場刊靚相現場，貴為今屆男配大熱之一的林子善，笑言並不是最睇好自己奪獎，他說：「入到十強，個個都強！我唔投（畀）自己，雖然我想，但我又好欣賞某啲演員，佢未必同我好熟，好似馬貫東咁，我直情當面同佢講，我好鍾意睇你演戲，所以我今年投咗畀佢。」

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一集喊足三場戲

《隱形戰隊》第二十集可說是子善晒「喊功」考牌作，其中驚爆跛腳真相一幕，子善喊至歇斯底里，情緒激動、青筋暴現兼滿眶淚水的子善對著馬明叫喊：「你愈偉大，我就愈想搵窿捐」，子善的演繹令人動容。

對於子善喊戲，網民紛紛予以正評：「真係好戲，真喊！」、「不起眼的子善，演活了女女」、「呢套戲林子善真係做得好好」、「睇到好心酸」、「真係演得好感人」、「林子善不愧做咗咁多年戲」。

此外，在山頂與Ocean、寶寶及Cool Sir感動互動場口，以及被Madam Fong（江美儀飾）戲弄、以為辭職一事「弄假成真」，子善均是眼淚鼻涕演出，經歷情緒過山車喊完再爆笑。

▲ 喊到流鼻涕！（影片截圖）

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經歷情緒過山車

短短一集要喊足三個場口，難怪子善曾坦言《隱形》是從演多年「最吃力」的劇集，他說：「有時一返到公司就要喊，但第二場要笑，第三場普通情緒，第四場又喊過。」

因此他指：「所以嗰段時間情緒上好辛苦，加上好多對白都係分析性，所以係咁多年最吃力嘅一套劇。一個禮拜總有四、五場喊戲，然後好多資訊要講要記，好在唔使打埋咋。」

90年代入行的林子善，當年以17歲之齡演出《喜劇之王》裡「洪爺」一角，演出頗為搶鏡，其後演出星爺著名電影《少林足球》和《功夫》，但是子善演的角色大部份是古惑仔、泊車仔和賊仔等，星運平平。

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寵妻男形象討好

子善在訪問中透露曾經兩年沒工開，生活感到傍徨，幸而之後訂立目標，除希望成家立室，還要照顧好家人。

及至2005年加入無綫，子善演出《鐵馬尋橋》、《怒火街頭》和《城寨英雄》等劇集，形象漸漸入屋，9年前，林子善以半年時間努力操肌成為筋肉人，激減26磅至142磅，加上2019年成呢人父，暖爸形象討好之餘，參演的角色戲份也比以前重。

▲ 林子善的暖爸形象討好！（取自instagram）

子善曾於TOPick訪問感謝家人的支持，他說：「我跟哥哥讀書不叻，但父母也從沒責怪過我們，沒有跟其他親戚比較，只是叫我加油。我喜歡跳舞，爸爸給錢我去學；我想做海員，就叫我去海員訓練中心報名；想做演員，就叫我畀心機加油，拍多些好戲。」

流下男兒淚的子善說：「他們從來不會覺得兒子好差或搵不到錢，甚至更以兒子為榮，林子善只是個小演員，但他們會話：『唔係呀，我覺得好叻架。』」

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